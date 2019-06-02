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周杰倫監製《叱咤風雲》斥資破3億！導演苦笑：燃燒夢想

記者洪文／綜合報導

周杰倫監製亞洲首部高規格職業賽車電影《叱咤風雲》，開拍至今受到廣大粉絲關注，原本拍攝期間公開拍攝成本約1億台幣，而劇組2日正式公布拍攝成本，超過3億台幣。導演陳奕先苦笑：「很多人都在談夢想，我覺得《叱咤風雲》是一部除了燃燒夢想也燃燒預算的電影。」

▲▼ 《叱咤風雲》彭小刀、范逸臣、曹佑寧、導演陳奕先出席太湖電影之夜。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲ 《叱咤風雲》彭小刀、范逸臣、曹佑寧、導演陳奕先。（圖／創映電影、量能影業提供）

《叱咤風雲》電影出品人彭小刀、導演陳奕先與演員曹佑寧、范逸臣近日出席第3屆「太湖電影之夜」開幕儀式獲得一致好評。出品人彭小刀表示：「這部電影拍攝期長達半年，團隊非常用心、用力在製作。」陳奕先導演在電影之夜現場分享：「很多人都在談夢想，我覺得《叱咤風雲》是一部除了燃燒夢想也燃燒預算的電影，最早我們的初衷是在想怎麼把車手在賽車裡的感受透過螢幕也讓大家感受的到，這也是我們喜歡電影、拍電影的目的，因此想透過《叱咤風雲》帶給觀眾平常感受不到的狀態跟經驗。」

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▲▼ 《叱咤風雲》彭小刀、范逸臣、曹佑寧、導演陳奕先出席太湖電影之夜。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲ 《叱咤風雲》彭小刀、范逸臣、曹佑寧、導演陳奕先。（圖／創映電影、量能影業提供）

主角曹佑寧分享：「杜傑克最吸引我的地方是他可以為了喜歡的人離開自己的舒適圈，遇到逆境的時候不斷進步成長，在看過片花以後，覺得賽車場面很真實、畫面精緻很美，會跟大家一起期待。」范逸臣也在電影之夜中分享：「我在電影裡飾演的是李一飛這個角色，他曾經叱咤一時，但因為很多因素讓他逐夢過程中受到挫折，讓他有新的改變，講述中年職業賽車手面對困境的時候該如何選擇，很值得大家深思。」

▲▼ 《叱咤風雲》彭小刀、范逸臣、曹佑寧、導演陳奕先出席太湖電影之夜。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲ 《叱咤風雲》范逸臣、曹佑寧。（圖／創映電影、量能影業提供）

陳奕先導演感性表示：「我們很幸運，我想把真正車手的感受透過電影傳達給觀眾，也因為有非常傑出演員，還有四面八方支持我完成夢想的人，才能在電影院裡面和大家一起感受這份夢想跟感動。」電影還未上映，就有一群死忠「車迷」誓言要進影院刷N次。
▲▼《叱咤風雲》周杰倫監製、昆凌主演。（圖／記者徐斌慎攝／記者李毓康攝）

▲《叱咤風雲》周杰倫監製、昆凌主演。（圖／資料照／記者徐斌慎攝、記者李毓康攝）

《叱咤風雲》斥資超過3億，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，天鵬公司發行，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演，電影《叱咤風雲》聚集頂尖人才，專業飛車團隊，是亞洲首部對職業賽車有深刻描寫的作品，故事描述一個賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾）為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾）挑戰從未接觸過的方程式賽車，車王李一飛（范逸臣 飾）看他毫無賽道經驗，不過是個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。

《叱咤風雲》將於2019年上映。

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周杰倫, 昆凌, 叱咤風雲, 陳奕先

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