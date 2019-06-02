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楊丞琳「11首經典串燒」唱上小巨蛋！　竟有《任意門》

記者關韶文／台北報導

「hito流行音樂頒獎典禮」2日晚間在台北小巨蛋登場，全能天后楊丞琳帶來精彩設計演出，將11首經典歌曲串燒，掀起當晚頒獎典禮高潮，前奏一下，前場就跟著唱起《青春住了誰》。

雖然《青春住了誰》巡演已經不會回到台灣了，這次擔任2019hito流行音樂獎頒獎典禮特別表演嘉賓，透過這個舞台再讓大家一次重溫「青春住了誰」，以時光隧道的方式，從最新的作品一路唱回到過去的作品，「讓大家看見我的成長，也帶回我和大家的青春」。

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼楊丞琳串燒11首經典歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

11首集點串燒包含了《青春住了誰》、《年輪說》、《失憶的金魚》、《天使之翼》、《忘了》、《仰望》、《雨愛》、《帶我走》、《任意門》、《遇上愛》、《曖昧》，簡直歌迷的集體回憶殺。

楊丞琳將這次特別表演命名為「青春住了我們」，挑選她歷年每張作品中具有意義的歌曲，演唱屬於她的成長故事，也讓歌迷回味楊丞琳曾經陪伴過大家的青春歲月，從過去唱到未來，那些楊丞琳過往唱過的歌，值得了現在，這段特別表演讓人聽了更加有感觸，見證了楊丞琳成為全能天后這段「春春住了我們」的美好時光、難忘歲月。

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼楊丞琳將表演取名為「青春住了我們」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。

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