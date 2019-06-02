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宥勝：對不起支持我的朋友！　因為拍1支廣告⋯隔天發生遺憾

記者洪文／綜合報導
 
藝人宥勝連續第2年赴法國克萊蒙費朗（Clermont-Ferrand）參加富維克火山越野賽VVX (Volvic Volcanic Experience)，征服全程長達25公里的火山越野馬拉松。他因前一天拍攝廣告影片消耗大量體力，在隔天正式比賽時抱憾、未能達成賽前設定跑進3小時以內的成績，他在賽後遺憾表示：「對不起相信與支持我的朋友。」

▲▼宥勝VVX火山越野跑。（圖／喜鵲提供）

▲宥勝VVX火山越野跑。（圖／喜鵲提供，以下同）

宥勝去年成為亞洲首位參賽代表，今年升級成軍亞洲第一支挑戰隊伍，率領香港與新加坡的跑者一同組隊，誓言再次征服全程長達25公里的火山越野馬拉松。最終比賽結果由香港隊友Leanne奪下賽事Senior組女子第3名，但宥勝卻因為前一天拍攝廣告影片時，在火山礦場上下奔波消耗大量體力，在隔天正式比賽時抱憾、未能達成賽前設定跑進3小時以內的成績，宥勝賽後說：「雖然覺得對不起相信與支持我的朋友，但今年達成平安完賽的目標更為重要，還能夠跟2位隊友一起完成挑戰，心中為了目標而燃燒的熱情及運動家精神，仍然鼓勵著我繼續前進。」

▲▼宥勝VVX火山越野跑。（圖／喜鵲提供）
 
而另一位新加坡隊友Cheryl在起跑8公里處，被倒下的樹幹絆倒而扭傷腳，仍然硬撐到完賽後才到醫護站診治。宥勝前往關心時為了不想讓隊友自責，也故作輕鬆說：「妳這樣撲倒該不會吃土了吧？有沒有覺得其他跑者很友善，還停下來關心你？」其實他回想起去年比賽腳受傷時，受到了其他選手的諸多照顧，也大讚幾乎所有跑者都停下來詢問是否需要幫助，直呼參賽者的暖心舉動，跟現場的火山一樣熱烈。

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▲▼宥勝VVX火山越野跑。（圖／喜鵲提供）
 
賽後宥勝帶著共同征戰的亞洲隊成員，一起與來自世界各地的極限高手交流，他最高興的莫過於和去年見過面的極限運動員Kílian Jornet再次相遇，Kílian曾以無繩索與無氧狀態攀登聖母峰，在極限運動界擁有崇高的地位。他記得去年和他碰面時就獲益良多，而當Kílian和隊員們分享比賽時應在注意眼前環境的同時，對腳下的地形充分掌握，才能在下坡取得安全又快速的優勢，他一句妙喻：「就像在打俄羅斯方塊時，眼睛雖然注視著上方掉落的方塊，但其實底下的方塊，我們早就都記住了。」讓Kílian與全場人員大笑。

▲▼宥勝VVX火山越野跑。（圖／喜鵲提供）
 
宥勝本次率領亞洲隊前往挑戰，最大的目標就是和隊員一起平安完賽，也再次感受到VVX賽事強調挑戰自我的核心價值。宥勝更感謝這次有2位隊友一同面對各種困難，不僅更加激發出他的拼勁，也讓他第2次的火山越野跑，多了隊友合作的團隊精神，而不只是平時挑戰冒險時的孤軍奮戰。

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