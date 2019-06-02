快訊／郎朗閃電結婚！　新娘是24歲鋼琴家…混血高顏值正爆

記者陳芊秀／綜合報導

36歲大陸鋼琴家郎朗2日宣布結婚！對象是24歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），兩人相差12歲，他大曬婚紗照：「我找到我的愛麗絲啦！」據悉，兩人於2日在法國舉行婚禮，新娘美貌驚艷全網。

▲▼郎朗宣布結婚。（圖／翻攝自微博／郎朗）

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▲郎朗：「我找到我的愛麗絲啦！」（圖／翻攝自微博／郎朗）

據陸媒《新浪娛樂》報導，郎朗和吉娜愛麗絲在德國柏林相識，女方畢業於漢堡音樂戲劇學院，同時也精通鋼琴演奏。他難掩喜悅發文「我找到我的愛麗絲啦！」並曬出9張浪漫婚紗照，並不忘換上中式喜服。

▲郎朗和吉娜愛麗絲在德國柏林相識。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗和吉娜愛麗絲穿中式喜服。（圖／翻攝自微博／郎朗）

吉娜愛麗絲是德韓混血，擁有深邃五官，同時留一頭波浪長髮，散發迷人氣質。她的婚紗照更是性感破表，雪白緊身婚紗，大露香肩，更擁有傲人上圍，下半身裙子更有鏤空設計，半透明薄紗讓大腿線條若隱若現，手持捧花感動摀臉的一幕，更充滿新娘子幸福的氛圍，同時也讓網友驚嘆「好美啊」、「真是郎才女貌！」

▲吉娜愛麗絲混血顏值，婚紗盡顯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗和吉娜愛麗絲在法國舉行婚禮，拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗和吉娜愛麗絲在艾菲爾鐵塔前手碰手，婚戒放閃。（圖／翻攝自微博／郎朗）

郎朗琴藝聞名全球，3歲起就開始學鋼琴，展現神童天份，長大後除了和世界級樂團合作，最受矚目的是跨界表演，包括在日本電影《交響情人夢》中，為女主角「野田妹」擔任幕後鋼琴演奏，同時和多位知名歌手合作MV，包括周杰倫《夢想啟動》、林俊傑《靈魂的共鳴》等，2016年曾來台參加金曲獎，和蕭敬騰合體表演《夢不到你》，當時被網友大推神級演出。

▲郎朗琴藝聞名全世界，曾來台擔任金曲獎表演嘉賓。（圖／翻攝自微博／郎朗）