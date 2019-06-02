秦嵐認了凍齡美貌靠「科技」　吐娛樂圈現實：上鏡演員私下瘦得跟鬼一樣！

記者陳芊秀／綜合報導

38歲大陸女星秦嵐因演出《延禧攻略》的「富察皇后」爆紅，凍齡美貌成為外界關注焦點。她近日接受節目專訪，談起自己維繫外型的心情，同時揭露：「真正上鏡的演員，私底下看都瘦的都跟鬼一樣……」，發言掀起網友共鳴。

▲秦嵐近日受訪，透露娛樂圈苛刻的現實面。（圖／翻攝自微博／秦嵐）

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秦嵐接受《女人30》專訪，同時公開自己健身的畫面，身穿黑色運動服，緊身衣盡顯前凸後翹的身材，滿頭大汗、仍在跑步機上持續運動。她坦言拍戲時一個鏡頭對到臉上，就是要保持360度的完美，是審美苛刻的一個選擇，「我覺得還是應該對得起觀眾吧，我也會經常做一些護膚、雷射，我覺得都是正常的維護，真正上鏡的演員，私底下看都瘦的都跟鬼一樣，就都不好看，私下看了很正常，上鏡都胖了一圈。」

▲秦嵐維持凍齡美貌，坦言做過護膚、雷射。（圖／翻攝自微博／秦嵐）

《延禧攻略》的富察皇后被觀眾形容白月光，秦嵐從此洗刷惡女反派的形象，成為新一代溫柔系女神。她現年38歲仍保持凍齡外型，仍感嘆「其實我覺得，有皺紋也是很正常的，就像梅莉史翠普，如果她一臉一點褶子都沒有，我也覺得很不正常，她的表演不生動，可能也沒有那麼多人愛她」，認為時間久了，總有一天大家都更注意不同年齡層女演員的魅力。

▲秦嵐：「真正上鏡的演員，私底下瘦得跟鬼一樣。」（圖／翻攝自微博／女人30）

▲秦嵐：「我覺得有皺紋是很正常的。」（圖／翻攝自微博／女人30）



網友對秦嵐的率直發言感到欣賞，「喜歡秦嵐的真實，每個階段都有每個階段的魅力」、「只要健康都行，觀眾對胖瘦確實別太苛刻」、「很誠懇的話」。