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甲板上女子尖叫被丟入海！郵輪挾持、性侵驚悚出航

圖文／鏡週刊

夏天到了，也是郵輪的旺季，所以來看這齣《驚濤》（Alta Mar）真的再適合不過了。來自西班牙製作的《驚濤》，也可以說是西班牙版的《鐵達尼號》，只是第一季8集演完了，目的地還沒到，船還沒有沉！（編導也不打算讓船沉！）

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  1. 想要搭郵輪出門去玩的朋友。
  2. 喜歡推理、喜歡劇情轉折、喜歡故事翻來覆去的朋友。

故事在1940年代，一對姊妹花卡蘿莉娜、艾娃，打算登上從西班牙開往巴西的豪華郵輪「芭芭拉皇后號」，有著美麗捲翹金髮的卡蘿莉娜，是這艘郵輪老闆費南多的未婚妻，艾娃則是深色短髮、熱愛文學創作。其實2年前這對姊妹的父親出車禍死亡，繼承了大筆家業的她們並不想繼續經營下去，打算把錢都投資在費南多的郵輪事業上，也渴望到巴西展開新生活。

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卡蘿莉娜深愛著未婚夫費南多，也是這艘郵輪的老闆，但費南多顯然隱瞞很多事沒說。（Netflix提供）

只是就在前往港口的路途上，發生了車禍，一名衣衫不整的女子露易莎懇求她們幫忙，不然的話會被老公殺死。富有同情心的艾娃夾帶露易莎上船，讓她成了偷渡客。但一到深夜，甲板上傳來女子的尖叫聲，有人被丟到海裡！難道露易莎真的如她所說，被老公殺死？緊接著一連串的意外發生，郵輪艙房縱火、開槍、船長狹持艦橋、性侵、謀殺...，「芭芭拉皇后號」真的可以順利抵達目的地嗎？

《驚濤》的男主角，也就是「芭芭拉皇后號」的大副尼可拉斯。（Netflix提供）

這齣戲有不少華麗的場景、服裝，同時也像《鐵達尼號》一樣，三等艙的戲份也不少。原來在當時，頭等艙的客人要自己攜帶僕役上船伺候自己，這些僕人就只能住在三等艙。因此頭等艙的疑雲、猜忌，到了三等艙就變成愛情與麵包的拉鋸，多線故事同時進行，相當過癮。當然因為這艘船的每個乘客的內心比海還深，隱藏了許多秘密，所以看起來又有《東方快車謀殺案》《尼羅河上謀殺案》的趣味，大家話都只講一半，每個人都有動機。

尼可拉斯想要好心介紹頭等艙房，但卡蘿莉娜（左二）跟艾娃（右一）並不領情，連伺候她們的僕人母女檔法蘭西斯卡、薇若妮卡也想趕他出去。（Netflix提供）

不過《驚濤》的本質更接近肥皂劇、鄉土劇，因為怎麼愛來恨去、猜來猜去，都只能在這艘容納1千6百人的郵輪上進行，在重複的場景空間裡頭要變化出無窮的趣味，就只能靠每個角色不斷豬羊變色，一下子好人、一下子壞人。或者，會有一些滿天才的安排，像是郵輪上的醫生在暴風雨搖晃的船艙中，還要替中彈的人開刀，害你忍不住想這是要怎樣消毒？為什麼中彈的人隔天就康復可以下床？又或者卡蘿莉娜的捲髮是去哪間髮廊燙的，可以這樣捲翹不變形、任憑劇情蹂躪還能閃閃動人？

《驚濤》的美術與佈景都相當華麗，呈現郵輪的氣派豪華。（Netflix提供）

但我發現其實我挺喜歡《驚濤》的，就像之前Netflix製作的幾齣西班牙語發音的劇集《花醉金迷》《菁英殺機》，其實這幾齣戲的本質真的跟台灣的戲劇很像，女主角一亮相就是有漂亮的打光，男主角一出場就是帥氣逼人。該有的橋段都有，完全不會讓人失望。

 

線上收看《驚濤》

https://www.netflix.com/tw/title/80233258


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