美妝網紅Cindy追星「坐第1排還站起來」挨轟！　反擊揭VIP區超爛視野

▲Cindy是知名美妝網紅，人氣極高。（圖／翻攝自Cindy IG）

圖文／CTWANT

美妝網紅Youtuber何心蒂（Cindy）今年3月揮別交往5年前任朱軒洋，走過情傷的她，事業更上一層樓，除了美妝業配接不完，跟品牌合作推出聯名服裝也是立刻銷售一空。她認真工作之餘，也積極投入追星，人氣韓團Stray Kids 3日在高雄演出，也能看到Cindy化身小粉絲在觀眾席熱情應援，只不過她開心追星，卻意外引起其他粉絲不滿。

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Cindy去年愛上韓團Stray Kids澳洲籍成員Felix，就此成為追星小粉絲，韓國場演出、簽售活動都不缺席，即便當時她因眼睛視網膜剝離開刀暫時成了獨眼龍，也要參加簽售活動；今年Stray Kids 展開世界巡演，她也追出國，到新加坡、澳洲觀賞演唱會，邊追星邊旅遊紀錄生活，熱情應援模樣吸引不少同為Stray Kids的粉絲支持，追星帳超過1萬名粉絲，互動相當熱烈。

▲Cindy朝聖Stray Kids高雄場演唱會，登上隨機舞蹈環節大跳熱舞。（圖／翻攝自Threads）

日前Stray Kids高雄場演唱會，吸引2萬多名粉絲擠爆世運主場館，Cindy除了做交換應援手帕，發送給在場粉絲，展現出迷妹的熱情應援，在演唱會的粉絲跳舞環節，她也登上大銀幕，身穿一身白洋裝、水藍色外套大跳新歌〈Chk Chk Boom〉舞蹈，模樣十分可愛。

只不過人紅也容易惹出爭議，藝人、網紅化身追星迷妹，一舉一動時不時就會被放大檢視。Cindy在高雄場坐最高價的7800 VIP座位第一排，她開心站起來應援，卻惹來後方區域粉絲不開心，批她明明是座位區卻站起來，擋到其他觀眾視線。

▲Cindy在社群上說明演唱會上的狀況，也有粉絲替她講話。（圖／翻攝自Threads）

她則於演唱會後在社群解釋，PO出自己的座位視線，表示因為舞台高度關係，只要成員在主舞台演出，她不只看不到人，是幾乎連人有沒有上台演出都看不到，且並非全場站到尾，而是有顧慮到後方觀眾，「我都是觀察第二排的人有沒有站起來，才決定我要不要站，只要第二排開始站了，我才敢站起來。」只可惜一番說法仍有部分粉絲不領情，在社群暗批她帶頭起立，讓Cindy直呼無辜，大喊：「為何要造謠。」

然而根據在場其他粉絲表示，不只是Cindy所在的VIP區站著觀賞，在更後方的座位區區域其實也因視線遮擋，不得不站起來看演唱會。只能說追星是件快樂的事，別因為吵架而傷了和氣。

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