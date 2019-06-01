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最美雙胞胎女警！大眼白皮膚臨檢被搶拍　真身份是女團成員

記者盧薇淩／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP 於31日被新北市警察局相中，擔任一日女警穿上正式服裝和防彈衣一起出任務，參加的團員為劉潔明和劉語晴，除了提前參加訓練講習了解宣導內容，還坐上勤務車擔任女警官，與新北市政府警察局副局長艾鵬加上4名警員宣導專案勤務，主要是臨檢KTV包廂搭配手勢宣導反毒觀念。

▲▼ AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好岩娛樂）

▲AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好言娛樂）

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兩人出勤務時，立馬引起民眾的注意，被說是「雙胞胎女警官」在包廂受檢的民眾過程中紛紛拍照捕捉美麗的身影，直說第一次接受臨檢有種冒出粉紅泡泡戀愛的感覺。劉語晴笑說：「每次看到女警都覺得好帥好厲害，穿上警察制服後會突然有種責任感，雖然防彈衣加上全副武裝大概重達7公斤，覺得是很棒的體驗。因為這次的女警任務更覺得警察工作的危險和辛苦，很感謝他們默默的為我們付出這麼多。」

▲▼ AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好岩娛樂）

▲劉潔明、劉語晴被稱最美雙胞胎女警 。（圖／好言娛樂）

劉潔明表示，很開心有這次機會能和警察局同仁一起出任務，真的是很棒的一次經驗，很嚮往女警官值勤時的帥氣樣子。第一次穿上女警服覺得很像在做夢，有種願望實現的感覺。

本次宣導重點是反毒，根據調查，青少年吸毒原因會因為壓力大想紓壓，或因結交不良朋友，劉潔明說壓力大時自己會大聲唱歌或打遊戲來紓解壓力；劉語晴分享壓力大時喜歡跳舞，「因為在認真跳舞的時候會忘掉煩惱，對於交朋友我很在意的是，有沒有不良嗜好和有沒有共同話題。」

▲▼ AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好岩娛樂）

▲▼劉潔明、劉語晴表示，穿上女警裝像在作夢。（圖／好言娛樂）

▲▼ AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好岩娛樂）

▲▼ AKB48 Team TP劉潔明、劉語晴穿上女警裝 。（圖／好岩娛樂）

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AKB48, akbteamtp, 劉潔明, 劉語晴

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