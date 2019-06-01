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雖然傷疤還在，他卻讓你相信傷痛可以減半－不上節目的神秘韓歌手

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

還記得童年的時候聽著S.H.E、聽著林俊傑、聽著無數個我認為好聽的歌，卻從來都沒有下定決心要去發掘這個對我而言，既神秘又吸引力十足的音樂世界。而上了中學，甚至現在大學，我聽歌的習性就更加變成了只有偶然聽見好聽、順耳的歌，才會去下載，或是挖出陳年舊MV來看，所以我可以說是一個非常音樂落伍的人。

2012年才開始接觸英文歌曲，來來去去卻也聽著那幾首合唱的歌。不曾接觸過韓國音樂，後來因為韓劇《太陽的後裔》還有《鬼怪》，才聽起了OST。可是不知道為什麼這一次，我確確實實地迷上了「他」的音樂－南韓歌手河東均（하동균）

▲河東均。（圖／翻攝自河東均官網）

這幾個星期，無數次地Replay著幾首同樣的歌，然後慢慢開始聽起整個專輯。雖然專輯裡只有幾首歌，卻有著濃濃屬於他自己影子的味道。而我，因為是個音樂白癡，只知道什麼是Rock，什麼是R&B，還是到了今時今日才知道Ballad的意思。

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上網查了Ballad這個詞，發現總的來說是民謠，也可以解釋為節奏緩慢的抒情歌曲。我個人其實不怎麼喜歡慢歌，反而比較喜歡那種擁有快感、振奮人心的歌曲，可是聽了他的曲目，你會被他像地心引力的嗓音給拉進他的世界。過去的曲目雖然慢，卻在高音時配上撕心裂肺的嘶喊，那股力量唱進心裡，療癒著許許多多內心深處埋沒的傷痕。雖然傷疤還在，他卻讓你相信傷痛可以減半。

▲柳熙烈大讚：連聲音都帥氣！唱匠級男歌手一開口就登熱搜。（圖／翻攝自河東均官網）

最近的兩張專輯，偏向了我想說的他個人的另一種風格。抒情療癒是有啦，可我會說更多的是激勵人心的高昂曲子。

當中我很想說的一首歌叫做《What》，收錄於2014年的《Word》專輯裡。開始時已經給了你訊號，這不是尋常的歌曲練習曲，而是一首充滿Rock風味的刺激性歌曲。到了一半，他開始高度吶喊著「Shut up」（好啦，那是歌詞，可是為什麼是閉嘴呢？），好像在對全世界說這是我的作品，你喜歡也好，不喜歡也好，這屬於我，你沒資格批評。

▲柳熙烈大讚：連聲音都帥氣！唱匠級男歌手一開口就登熱搜。（圖／翻攝自河東均官網）

說了那麼多，我到頭來比較喜歡的，還是走著抒情曲風的他，不過他的Rock還是可以接受的。鮮少上電視節目的他，我看過一篇關於他的文章，說他有著鏡頭恐懼，而他也說過他不會上電視去打歌，所以能看到他是多麼的難能可貴。一個這麼多經歷的歌手，秉持著做自己喜歡的音樂，永不妥協，這精神你說不值得敬佩嗎？

最後放上他在一個節目裡的語錄，和一個他很經典的翻唱歌曲，集抒情和療癒於一身。雖然很希望他可以突破他的框框，別再宅在家了、出來互動，可是既然是粉絲，當然只能希望他做自己，別勉強，把好音樂帶給我們就可以了。加油！

"좋아하기에 창피하지 않은 사람이 될게요
我會成為不讓喜歡我的人丟臉的人。" ---- 하동균 // 河東均

▼河東均上《不朽的名曲》演唱。（影片來源：YouTube KBSKpop）

（以上圖片皆翻攝自河東均官方網站）

yeonhee
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