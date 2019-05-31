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楊銘威拍戲現場撩妹　下秒電話響…「老婆打來了」

記者李欣容／台北報導

楊銘威在《最佳利益》中飾演自信心爆棚的網紅「林學睿」，他自稱花了29年揣摩這個角色，受大家一致認可是最會撩妹，黃浩詠甚至開玩笑爆料：「他都撩臨演。」楊銘威連忙否認，作勢拿起手機說：「老婆怎麼打來了？」

▲▼ 《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威 。（圖／中天提供）

▲《最佳利益》實習律師群，左起陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威 。（圖／中天提供）

楊銘威私下被虧很有偶像包袱，就連大家說好要拍鬼臉照都在偷偷耍帥，和劇中其他實習律師打成一片，其中程予希為角色常要穿短裙，她自稱是「腿的擔當」，但形象呆萌的她，卻在片場遭遇霸凌，「只要我沒有第一時間趕到現場，大家就會說何佳佳（角色）去大便，不然就是說我有腸燥症什麼的。」

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▲▼ 《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威 。（圖／中天提供）

▲《最佳利益》實習律師群感情好。（圖／中天提供）

程予希也被楊銘威拍各種「醜照」，製作成貼圖上傳到實習律師群組，她笑稱：「就是因為我被欺負，才讓大家感情變這麼好。」

▲▼ 《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威 。（圖／中天提供）

▲程予希被演員「霸凌」。（圖／中天提供）

▲▼ 《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威 。（圖／中天提供）

▲楊銘威被爆料，很愛在現場撩妹。（圖／中天提供）

陳怡嘉飾演能力優秀、個性強悍的雷子倩，是「頭腦擔當」，此話一出被程予希吐槽：「好不要臉喔。」同劇演員立刻大吃一驚：「妳還嗆人家？」楊銘威馬上火上加油：「女明星鬥爭就是這樣，很激烈的。」逗得現場笑聲連連。

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

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最佳利益, 楊銘威, 程予希, 陳怡嘉, 鍾承翰

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