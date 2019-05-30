大S頂辮子造型「想毆打自己」　小S：等收汪小菲離婚協議書

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅錄WeTV《我們是真正的朋友》，4人一起遊緬甸，節目中四姊妹為了要準備在緬甸舉辦的演唱會，開始打理起彼此的造型，更戴起假髮，小S先虧范曉萱的造型很像短劇舞雷公會戴的假髮，大S見狀則躍躍欲試的戴起，被小S虧「好噁心！」

▲大S和阿雅出外景。（圖／WeTV提供）

大S看見自己戴辮子假髮模樣，直呼，「好想毆打自己。」又驚呼不敢相信自己的眼睛，整個人呈現自我放棄模樣，讓眾姐妹們笑翻，卻又身體誠實地接受姊妹們幫她繫上的領結，讓小S直言，「妳等著收汪小菲的離婚協議書吧！」

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四姊妹完成演唱會造型後，阿雅一臉擔心，「我們會不會嚇到觀眾？」又憂慮自己一上台就會忍不住笑場，說話時，眼神還直盯著大S的假髮上看，讓大S哭笑不得的說，「妳們都不敢看我，還叫我弄這個造型。」

▲大S、小S、范曉萱和阿雅到緬甸錄影。（圖／WeTV提供）

汪小菲曾在微博上透露自己最怕3個女人，「怕女兒長大，了解成人的世界有多麻煩，然後怕我老婆，怕她這麼有才因為我被埋沒，怕她忘記自己是一個才女，一匹狼。我怕我媽怕她膝蓋不好，怕沒人陪她，我怕這幾個女人，因為我愛她們，也怕我丈母娘。」

該節目在豆瓣獲得8.9的高分，更有逼近60%的網友給予滿分的評價，四姊妹們在節目裡互相傷害，旅遊時互動自然，展現認識20年以上的好情誼，讓網友直呼，「跟我自己出去玩時沒什麼兩樣。」