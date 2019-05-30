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援交妹盜她照片約客！潔哥「機智妙答」反將一軍　騙子惱羞：有病變態

記者李湘文／綜合報導

網紅「潔哥」李秉潔有著火辣身材，卻因此常被色情行業盜用照片，成為援交妹用來吸客的方式。她最近又在臉書發現被一名自稱「琳琳」的網友盜照，因此跟其他網友合作，假裝要約對方出來，卻給了假電話，把「琳琳」耍得團團轉，最後還使得對方惱羞大罵「變態」。

▲潔哥被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

▲潔哥有著好身材，卻因此常被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

一名網友「陳琳琳」在臉書社團徵友，大頭照卻放了潔哥自拍照，疑似藉著假身分吸客，未料卻被本尊發現。潔哥在徵友文下方PO出自己醜照，搞笑罵：「琳琳騙人，琳琳現在明明是肥婆。」接著又截圖PO到粉絲團，吐槽：「琳琳妳這個妖艷賤貨居然騙人，現在明明是個大媽肥婆！」還慫恿粉絲去加line問價錢。

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▲潔哥被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

▲潔哥在臉書親自打臉假帳號。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

粉絲加了琳琳的line之後，便開始聊天套話，還把潔哥的粉絲團貼給對方，裝作不知情地問：「這是妳？！」得到肯定的答案「嗯」。粉絲接著又問琳琳報價多少，對方回覆「3000 2小時，8000過夜」，還開始熱情邀約見面。

▲潔哥被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

▲網友試圖約「琳琳」，對方還假裝自己真的就是潔哥。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

眼見事情發展至此，潔哥乾脆跟粉絲串通，假裝真的要約琳琳出來，然而全部都談好之後，卻故意留了警政專線給對方。琳琳看到「報案專線號碼」，這才發現自己被耍了，惱羞成怒，氣到大罵「有病」、「變態」。

▲潔哥被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

▲▼潔哥跟粉絲串通，留警方報案電話給色情業者。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

▲潔哥被色情行業盜照。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

潔哥把整個聊天過程截圖PO網，笑說：「琳琳要求這位勇者粉絲傳電話給他，我就叫勇者傳警察局電話哈哈哈哈哈哈，最後被罵變態惹。沒錯琳琳，我們是變態！」雖然已經整了盜用照片的人，但潔哥還是忍不住抱怨「琳琳才8000太可惡惹」，讓粉絲笑歪「琳琳森77」、「潔哥照騙那麼沒行情嗎」、「這個不錯了，還沒出口成髒」。

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