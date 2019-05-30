為家計從小化濃妝　女星慘被同學霸凌攻擊

記者蔡琛儀／台北報導

前女團「Super7」隊長妞妞單飛推出最新單曲《壞女孩》，她穿上白色細肩帶低胸背心，搭配後鏤空的超短牛仔熱褲，屁股蛋和36D好身材若隱若現，讓一起合作的前唱跳團體「翼勢力」成員、現任ATM樂團主唱的小草直呼比太陽還火辣，險些中暑，且眼睛都不知道該看哪裡。

▲妞妞性感穿上超低胸上衣和極短熱褲。（圖／酷思玩娛樂提供）

妞妞和小草都出身唱跳團體，日前在台中拍攝MV，兩人以國台語演唱、饒舌新歌，超嗨的唱跳3小時，全身幾乎曬傷，這回兩人的合作，小草說是因為之前在活動上巧遇妞妞，大家理念相同，默契十足，因此很快地就擦出火花，爆料妞妞個性像男生，「大家相處都當他是男生看耶，還有團員暱稱她是泰國人妖。」妞妞對外號不以為意，笑虧ATM的團員都好娘，「外表酷酷的，其實私下話超級多，比女生還要細心，我們是絕緣體啦！」

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提到新歌《壞女孩》，妞妞坦言歌詞已醞釀多年，詳述她的成長心路歷程，她透露小時候為了家計，登台演出，到了青春期則開始在各種戶外的野台演唱，也因為早熟的工作性質，因而在學校被同學鄙視，剛開始被當空氣，到後來更被同學當面叫野台妹，甚至還遭受身體攻擊，「這樣的霸凌直到國中畢業，也因這樣讓我很小就學會開始保護自己，很多人都誤會我很霸道，但同儕並沒人知道我工作賺錢的真正原因，大家不明白為何我要化濃妝上台唱跳演出，因此被貼上壞女孩標籤，我沒有多做解釋，因為擔負著養家生活比這些都重要。」

▲▼妞妞拍攝MV的服裝超辣。（圖／酷思玩娛樂提供）

當妮妞在錄音室唱到「灰姑娘終究會變白」，還數度淚崩無法演唱，「我告訴自己，別人誤會沒關係，自己要堅強最重要，很多人都會只看表面，很少人會在意背後的細節，如同壞女孩的定義，光鮮的外表，背後的真實面相，我只是想唱出對過往被霸凌的反思，我已經走出來了。」

▲妞妞和ATM樂團合作。（圖／酷思玩娛樂提供）