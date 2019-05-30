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贈獎／全程在台灣取景！妻夫木聰、豐川悅司拍《亡命之途》扮豬肉商躲追殺

娛樂中心／綜合報導

臺、日跨國合拍大片《亡命之途》(Paradise Next)，由入圍金馬獎最佳原創電影音樂的跨界導演半野喜弘執導，並率領妻夫木聰、豐川悅司兩大日本巨星領銜主演，集結台灣實力派演員謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠聯合出演，金獎卡司陣容的合作電影，將於6月6日在台盛大上映！

《亡命之途》海報。（圖／威視電影提供）
▲《亡命之途》6月6日正式上映。（圖／威視電影提供）

因涉入一宗枉死案件被日本角頭追殺而躲避到台灣的痞子牧野（妻夫木聰 飾），找上同樣因此事件自我放逐的冷酷殺手島（豐川悅司 飾），兩名負罪的旅人一路逃亡來到了花蓮，認識了開朗的當地女孩小恩（謝欣穎 飾），三人在這趟流浪的旅程中，竟遭到一位如同鬼魅般的神秘殺手（莊凱勛 飾）追殺，他的出現即將揭露出什麼殘酷的真相？三人的命運是否就此改變？

為了成功詮釋「亡命之徒」，豐川及妻夫木也為戲吃盡不少苦頭，片中兩人為了躲避追緝只好喬裝成豬肉商，不但需要徒手切生豬肉，還要忍受臭味將豬肉背在身上，豐川還因此不小心割傷自己直呼說：「絕對不會想再做第二次了！」而一旁有潔癖的妻夫木聰，則是被導演笑說痛苦噁心的表現完全都是發自內心，根本不用演！

《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）
▲▼《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）
《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）
 
==== 參加活動！送你看《亡命之途》====

 ◎活動時間：5/30(四)至6/3(一) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「如果你在逃亡，會想偽裝成什麼身份?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《亡命之途》首四日交換券一組(2張)  
使用時間：6/6-6/9期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：6月3日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/5(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 妻夫木聰, 豐川悅司, 謝欣穎, 莊凱勛, 亡命之途

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