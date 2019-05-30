贈獎／全程在台灣取景！妻夫木聰、豐川悅司拍《亡命之途》扮豬肉商躲追殺

娛樂中心／綜合報導

臺、日跨國合拍大片《亡命之途》(Paradise Next)，由入圍金馬獎最佳原創電影音樂的跨界導演半野喜弘執導，並率領妻夫木聰、豐川悅司兩大日本巨星領銜主演，集結台灣實力派演員謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠聯合出演，金獎卡司陣容的合作電影，將於6月6日在台盛大上映！





▲《亡命之途》6月6日正式上映。（圖／威視電影提供）

因涉入一宗枉死案件被日本角頭追殺而躲避到台灣的痞子牧野（妻夫木聰 飾），找上同樣因此事件自我放逐的冷酷殺手島（豐川悅司 飾），兩名負罪的旅人一路逃亡來到了花蓮，認識了開朗的當地女孩小恩（謝欣穎 飾），三人在這趟流浪的旅程中，竟遭到一位如同鬼魅般的神秘殺手（莊凱勛 飾）追殺，他的出現即將揭露出什麼殘酷的真相？三人的命運是否就此改變？

為了成功詮釋「亡命之徒」，豐川及妻夫木也為戲吃盡不少苦頭，片中兩人為了躲避追緝只好喬裝成豬肉商，不但需要徒手切生豬肉，還要忍受臭味將豬肉背在身上，豐川還因此不小心割傷自己直呼說：「絕對不會想再做第二次了！」而一旁有潔癖的妻夫木聰，則是被導演笑說痛苦噁心的表現完全都是發自內心，根本不用演！





▲▼《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）





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◎活動時間：5/30(四)至6/3(一) 12:00止

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