ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》「Gail翻譯」遇隨機砍人案　邊哭邊報警：尖叫聲像陰屍路一樣

記者林彥君／台北報導

桃園中壢後火車站昨（29日）發生隨機砍傷路人的事件，《聲林之王》Gail（蓋兒）的翻譯Betty目擊事件。Betty今（30日）向《ETtoday星光雲》透露整個過程，她心有餘悸地說，「當時真的尖叫聲很像陰屍路一樣，大家都只敢出聲喝止，沒有人敢直接上前壓制，因為那把菜刀真的很大。」

▲▼ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

▲ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

事件發生時Betty在騎車，看到轉角有一台摩托車倒在馬路中間，起初以為是擦撞，後來看到有人持刀咆哮，不過Betty沒有想到自己身陷危險中，待在現場指引路過民眾不要靠近，結果反而成為嫌犯的目標，「他突然往我這邊衝過來，我邊催油門邊要路人趕快跑到店家躲避，嫌犯真的是看到誰就追誰。」

▲▼ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

請繼續往下閱讀...

▲ Gail的翻譯Betty的小孩（右）和Gail、林怡廷扮鬼臉。（圖／Betty提供）

Betty回憶，以嫌犯穿著白襯衫西裝褲及皮鞋的外型，就是一般上班族的打扮，完全看不出異狀，只覺得對方眼神有點不對勁，後來嫌犯搶了一台等紅綠燈的母女的摩托車逃逸，所幸該嫌犯在逃逸2小時被逮獲。

▲▼ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

▲Gail的翻譯Betty（右）遇到驚魂。（圖／Betty提供）

她昨天沒有受傷，不過整晚睡不好，「有一種心悸的感覺，很害怕，沒想到這種事情會發生在自己身上。」Betty說若是以前她絕對上前阻止，但因為當媽「會怕死」，想到家中有3歲和1歲的小孩，決定先報警，「跟警察講電話的時候，真的都在發抖、掉眼淚，真的太可怕了。」

▲▼ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

▲ Gail的翻譯Betty和選手感情深厚。（圖／Betty提供）

Betty不好意思地說，有跟媽媽提到這件事，讓媽媽很擔心，認為她太雞婆，竟然不快逃跑。Betty說事情發生後《聲林》的選手許莉潔、李佳歡、林怡廷、葉柔等都關心她的安全，讓她很感動。

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Gail, 聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 臨時CUE上台！諧星大根「隱藏才藝」高水準驚呆網　利菁：臉誤了他
  2. 獨／四葉草放閃子閎曬甜蜜合照　街頭直擊上演坐腿餵食秀
  3. 金凱德《噬罪者》驕縱亂吼　蔡淑臻受夠大喊：妳放過我吧！
  4. 小鐘「公開把妹術」全場大笑　唐綺陽中招「懂追！」
  5. 曾智希經痛送急診　吃避孕藥「囊腫大一倍」急手術
  6. 《X戰警》連線台灣！蘇菲特納「自剖憂鬱症心情」：我還沒完全康復
  7. 為家計從小化濃妝　女星慘被同學霸凌攻擊
  8. 曾少宗、李杏簽器捐卡　父母看《生死》感動：想做什麼我們都支持
  9. 甩10年正宮狂追郭雪芙！劉以豪《不能是朋友》脫了狂電女心
  10. 廖柏雅5分鐘表演搞好忙！首站小巨蛋苦練舞：美夢成真了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366