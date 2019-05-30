《聲林》「Gail翻譯」遇隨機砍人案　邊哭邊報警：尖叫聲像陰屍路一樣

記者林彥君／台北報導



桃園中壢後火車站昨（29日）發生隨機砍傷路人的事件，《聲林之王》Gail（蓋兒）的翻譯Betty目擊事件。Betty今（30日）向《ETtoday星光雲》透露整個過程，她心有餘悸地說，「當時真的尖叫聲很像陰屍路一樣，大家都只敢出聲喝止，沒有人敢直接上前壓制，因為那把菜刀真的很大。」

▲ Gail的翻譯Betty。（圖／Betty提供）

事件發生時Betty在騎車，看到轉角有一台摩托車倒在馬路中間，起初以為是擦撞，後來看到有人持刀咆哮，不過Betty沒有想到自己身陷危險中，待在現場指引路過民眾不要靠近，結果反而成為嫌犯的目標，「他突然往我這邊衝過來，我邊催油門邊要路人趕快跑到店家躲避，嫌犯真的是看到誰就追誰。」

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▲ Gail的翻譯Betty的小孩（右）和Gail、林怡廷扮鬼臉。（圖／Betty提供）

Betty回憶，以嫌犯穿著白襯衫西裝褲及皮鞋的外型，就是一般上班族的打扮，完全看不出異狀，只覺得對方眼神有點不對勁，後來嫌犯搶了一台等紅綠燈的母女的摩托車逃逸，所幸該嫌犯在逃逸2小時被逮獲。

▲Gail的翻譯Betty（右）遇到驚魂。（圖／Betty提供）

她昨天沒有受傷，不過整晚睡不好，「有一種心悸的感覺，很害怕，沒想到這種事情會發生在自己身上。」Betty說若是以前她絕對上前阻止，但因為當媽「會怕死」，想到家中有3歲和1歲的小孩，決定先報警，「跟警察講電話的時候，真的都在發抖、掉眼淚，真的太可怕了。」

▲ Gail的翻譯Betty和選手感情深厚。（圖／Betty提供）



Betty不好意思地說，有跟媽媽提到這件事，讓媽媽很擔心，認為她太雞婆，竟然不快逃跑。Betty說事情發生後《聲林》的選手許莉潔、李佳歡、林怡廷、葉柔等都關心她的安全，讓她很感動。