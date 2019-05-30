獨／四葉草放閃子閎曬甜蜜合照　街頭直擊上演坐腿餵食秀

記者蔡琛儀／台北報導

大馬女神四葉草和SpeXial成員子閎去年底被拍到手牽手約會，戀情曝光，兩人隨後也都大方認愛，至今感情依然甜蜜蜜，有讀者向《ETtoday星光雲》透露，日前目擊四葉草來台北會情郎，和一群好友吃飯，兩人也毫不避諱放閃，四葉草更大方坐在子閎大腿上，上演恩愛餵食秀。

▲四葉草和子閎努力在工作和感情中找到平衡點。（圖／翻攝四葉草臉書、翻攝子閎臉書）

請繼續往下閱讀...

四葉草和子閎一個在馬來西亞，一個在台灣，雖然是遠距離戀愛，但平常都會透過視訊、電話維繫感情；四葉草也越來越愛得公開，先前接受粉絲提問，坦言異地戀確實不容易，很常會有沒安全感的時候，為了不讓自己胡思亂想，所以會努力讓自己工作變忙，「當你在忙碌時，能更去體諒跟明白對方，給予體諒。」她強調感情中，最重要的就是彼此要有信任感，她也笑說和男友還是會把重心放在工作上，盼粉絲也能繼續支持他們。

▲▼四葉草難得在YouTube上公開兩人合照和逗趣大頭貼。（圖／翻攝四葉草YouTube）

對此，四葉草所屬經紀公司則表示，她個性低調應該不至於公開放閃，而四葉草目前也正在積極籌備新歌，希望可以讓大家聚焦在作品上，且屆時新專輯將突顯唱功和創作能力的部分。