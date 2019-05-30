高雋雅絕美婚紗照曝光！　配合老公穿「酒紅小可愛」：他很騷包

記者李欣容／台北報導

柴智屏27歲獨生女高雋雅（Clover）婚紗照曝光，外型甜美的她私下自認很男孩子氣，選擇復古風格，酒紅色小可愛大露性感，透露老公的酒紅色西裝褲還是訂做的，直說他「很騷包」。

▲高雋雅婚紗走個性路線。（圖／海納百川提供）

高雋雅對婚紗很講究，一共找了三家婚紗店，這次釋出的照片是在兩人交往週年紀念日拍攝，而且還是第一次約會的地方，「那時候他突然說要來找我，我就說那約樓下全家可以嗎。」

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▲高雋雅喜歡復古風格 。（圖／海納百川提供）

會選擇西裝，也是因為高雋雅自認個性很Man，「我不想走女生路線，我還滿能酷的，有一套我們都穿西裝，他也ok，他喜歡酒紅色，我就配小可愛，他那套酒紅色西裝褲還是訂做的！」

▲高雋雅虧老公很騷包 。（圖／海納百川提供）

但婚紗照就拍一次，訂做是否太大手筆？高雋雅笑，「他一定會穿，他是很騷包的人。」老公沒有面對鏡頭經驗，高雋雅要負責帶領他進入狀況，「你都不知道，我就跟小丑一樣，我們很互補，他是很靜的人，我就是動的那一個，要負責逗他笑。」

▲高雋雅選在兩人交往週年紀念日拍婚紗。（圖／海納百川提供）

高雋雅希望婚後能過上2、3年兩人世界，30歲之後再考慮生小孩的事情，至於要不要跟公婆住，小倆口都還沒討論好，目前先專心籌備婚禮。

▲高雋雅平時有在健身，體脂只有17，拍起照來線條相當好看 。（圖／海納百川提供）