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關鍵開幹／高雄水門案 韓疑遭監聽有內幕？

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在四維行政中心的市長室，遭到前市長陳菊任內的攝影官吳建鴻連續五次闖入，雖然目前所查的證據都是行竊，不過外界質疑高雄是不是發生疑似政府監聽政敵的「水門案」？ 5月30日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人康仁俊、資深媒體人羅友志、資深媒體人張友驊一起大爆「高雄水門案」的獨家內幕。

前高雄市長陳菊的攝影官吳建鴻在韓國瑜就職當天晚上起，一個多月內連闖五次市長室，並在第五次夜闖市長室時被守夜警衛逮獲，並在身上起出市長室鑰匙。據了解，吳建鴻是在96年進市府，任養工處技工，一直支援市長室攝影，到民國99年歸建養工處。

離譜的是，他歸建時沒有交回市長室鑰匙，一直保有市長室鑰匙近10年，市長室居然都不知道，直到今年2月被人發現深夜在市長室，他才交出市長室的鑰匙。至於吳建鴻僅是攝影官，為何有市長室鑰匙？吳解釋，鑰匙是小東西，可能市府團隊沒注意，他就沒交出去。吳表示，這只是竊案，檢調沒搜索他家，如可，用單純竊案辦他就好，但這究竟是單純的竊案，亦或是另有政治目的，引發來賓議論紛紛。

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▲▼關鍵開幹節目來賓及主持人。（圖／記者劉芷妤攝）

▲關鍵開幹節目來賓及主持人。（圖／記者劉芷妤攝）

繼高雄市長韓國瑜辦公室被私闖事件前，資深媒體人羅友志提到，台北市政府也傳曾被駭客入侵，更早在2014年柯文哲選台北市長時，辦公室驚傳被裝設俗稱老鼠尾竊聽器，也因這起竊聽風波，後來柯、連陣營為了這老鼠尾，引發後面一連串爭議。

《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

 《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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關鍵開幹, 彭華幹, 韓國瑜, 監聽

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