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黑韓手段頻頻...沈玉琳爆韓冰心聲：爸爸當選後不快樂

記者林彥君／台北報導

沈玉琳昨（29日)出席活動時，談到6月1日韓國瑜將參加韓粉舉辦的誓師大會，沈玉琳說當天排好整天工作不會到場，會用心支持，「韓粉應該悶很久了，黑韓聲量變大，但數量沒有變多。」對於一波波的黑韓手段，沈玉琳透露，韓國瑜的女兒韓冰曾私下跟他提到很心疼爸爸。

▲▼韓國瑜韓冰。（圖／記者賴君欣攝／取自韓冰臉書）

▲韓冰很心疼韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝／取自韓冰臉書）

而吳宗憲（憲哥）日前在鏡頭前韓國瑜呼籲不要被外界影響，要找回快樂的那個點。對此沈玉琳則說，「憲哥這乃是肺腑之言，因為在去年11月24日之前，韓國瑜彷彿是快樂純真的小孩，但自從當選那天到現在，大部分時間都不快樂，韓冰有跟我講過，韓冰說看爸爸這樣很心疼。」

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▲韓國瑜帶著妻子李佳芬、女兒韓冰參加三玄宮法會。（圖／記者白珈陽攝）

▲韓國瑜曾帶著妻子李佳芬、女兒韓冰參加活動。（圖／記者白珈陽攝）

沈玉琳認為，憲哥是希望韓國瑜找回歡樂，一是為了韓國瑜自己，另一則是為每個人，希望韓國瑜莫忘初衷，尋回當初參選的心態。而之前憲哥表示要和沈玉琳搭「吳沈配」選總統，可能因此打到韓國瑜，對此沈玉琳笑說：「憲哥說是玩笑話。」

▲▼韓冰IG照片曝光。（圖／翻攝韓冰IG）

▲韓冰透露爸爸不開心。（圖／翻攝韓冰IG）

沈玉琳不會在意酸民留言，過去被罵得豬狗不如，現在看到留言已經無感。對於各種輿論，沈玉琳分享曾看過「很離奇」的評論，只要表態支持高雄、高雄觀光，就會跟韓國瑜劃上等號，「我只是推銷高雄小吃，下面就會有人留言『為什麼要支持韓國瑜？』不過我當時是在講愛玉冰，只是因為店在高雄。」

▲▼沈玉琳和芽芽。（圖／記者林彥君攝）

▲沈玉琳和芽芽出席活動。（圖／記者林彥君攝）
 

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