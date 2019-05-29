白安後台見她秒變小粉絲！　蕭秉治曝曾跟女神跳「射手舞」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治、白安28日出席新加坡的「流行音樂全金榜盛會」再度獲獎，白安以專輯《1990s》奪得「年度最佳創作女歌手」獎項，蕭秉治則憑藉首張個人全新創作專輯《凡人Mortal》獲得了「年度最佳創作男歌手」、「年度最佳新人」兩項大獎。

▲▼ 蕭秉治和白安與莫文蔚、畢書盡相見歡。（圖／相信音樂提供）

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蕭秉治、白安這次也與將一同在「超犀利趴10」演出的畢書盡在後台音樂交流，而白安一見到心目中的女神莫文蔚，平常給人冷靜形象的她，秒變小粉絲，搶先衝向前與偶像合照，「我一直很喜歡莫文蔚，等了很久，終於有機會跟她合照了！」而蕭秉治大讚女神親切的態度讓他至今印象深刻，回想起2013年來到新加坡領獎時，臨時大膽邀請莫文蔚上台一起大跳「射手」舞，沒想到她大方配合，這次能再見到女神很開心。

蕭秉治、白安難得相聚新加坡，一起跑了不少通告宣傳，其中來到濱海灣花園做通告時，在涼爽的室內花園，怕冷的白安穿起外套圍起圍巾，與一旁穿著短袖的遊客形成強烈的對比。

▲▼ 蕭秉治和白安在「流行音樂全金榜盛會」演出。（圖／相信音樂提供）

頒獎典禮結束後，白安將前往上海錄製《我是唱作人》節目，6月22、23日一連二天將在松山文創園區五號倉庫舉辦《我們的時代》巡迴演唱會，與大家分享自己的音樂；蕭秉治也將籌備2019「凡人MORTAL」巡迴演唱會，7月6日、7日於台大體育館開演，8月31日高雄新光三越高雄左營店10樓國際活動展演中心，門票已在拓元開賣。此外，白安和蕭秉治也將在8月24日於香港麥花臣體育館合體舉辦「夏日限定演唱會」。

▲▼ 白安冷到繫圍巾。（圖／相信音樂提供）