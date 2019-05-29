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吳怡霈落水戲突喊卡！　楊子儀「頭被壓住」：真的快死了

記者李欣容／台北報導

楊小黎、陳謙文、吳怡霈、楊子儀今（29日）出席三立新戲《天之蕉子》卡司發布會，楊小黎劇中和陳謙文有濃烈的情感糾葛，不但第一次獻出床戲，還被陳謙文「摔飛」。吳怡霈則和楊子儀在拍溺水戲時，不小心嗆到兩口，本來是楊子儀要壓住她的頭，卻反被她壓著：「因為我是真的溺水！」

▲楊小黎,陳謙文,吳怡霈,楊子儀,天之蕉子。（圖／三立提供）

▲左起楊子儀、吳怡霈、楊小黎、陳謙文合作新戲《天之蕉子》。（圖／三立提供）

楊小黎床戲太激烈，拍完後還約了復健老師把腰喬正，其中一場陳謙文將她抱起，她想掙脫，不小心被摔飛，陳謙文嚇到伸手扶她，導演馮凱不知道楊小黎真的摔傷了，竟說：「你不要這麼溫柔！」後來才趕緊拿冰敷袋讓她冰敷。

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▲楊小黎,陳謙文,吳怡霈,楊子儀,天之蕉子。（圖／三立提供）

▲楊小黎（左）飾演江秀玉，和陳謙文（右）飾演的張瑞坤有激烈床戲。（圖／三立提供）

另外一對吳怡霈和楊子儀激烈程度也不遑多讓，本來劇情設定男女主角不小心親到，誰知馮凱又說：「接吻很無聊，我們改抓胸部好不好。」楊子儀還打趣喊：「有沒有顧慮過我的感受，萬一抓不到呢？」

▲楊小黎,陳謙文,吳怡霈,楊子儀,天之蕉子。（圖／三立提供）

▲吳怡霈、楊子儀拍落水戲時前天遇到大雨，溪水暴漲岸邊滿滿死魚，相當恐怖。（圖／三立提供）

吳怡霈爆料，那場戲至少拍了快20次：「他有一個鏡頭距離沒算準，說好要抓側邊，但整個包覆滿多的，剛好劇情設定我要打他，導演就說『演得真好』，但其實有點發自內心，他真的抓非常深入。」

▲楊小黎,陳謙文,吳怡霈,楊子儀,天之蕉子。（圖／三立提供）

▲吳怡霈螢幕初吻獻給楊子儀。（圖／三立提供）

吳怡霈和楊子儀劇中冤家路窄，真實拍攝也差不了多少，某場他要將吳怡霈頭壓入水中的戲，卻因為下水時吳怡霈不小心嗆了兩口，為求生她不斷巴著楊子儀，楊子儀反而被她壓在水裡：「我上來兩次想要呼吸都被她壓下去，我是真的要死了！燈光師還跳下來要救我。」

▲楊小黎,陳謙文,吳怡霈,楊子儀,天之蕉子。（圖／三立提供）

▲《天之蕉子》是民國50～60年代的戲。（圖／三立提供）

後來等吳怡霈扶到遊艇，稍微鎮定後，轉頭一看發現楊子儀臉色發白，才發現原來真的溺水的是他，馬上跟他道歉，楊子儀不但沒介意，還直誇吳怡霈生理期來還下水，相當敬業。

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楊小黎, 陳謙文, 吳怡霈, 楊子儀, 天之蕉子

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