許維芳神翻唱《我永遠無法再愛》！錄音哽咽落淚　網：耳朵被滋養

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手許維芳在5月20日於YouTube頻道上傳和陳傑瑞的合唱歌曲《我永遠無法再愛》，這首歌曲是翻唱電影《一個巨星的誕生》Lady Gaga演唱的《I'll Never Love Again》，許維芳在歌曲中以沉穩的嗓音，流露真摯的情感。

▲許維芳和陳傑瑞。（圖／翻攝自YouTube／許維芳）

許維芳說這首歌是在今年3月錄製完成，過程中讓她印象最深的，就是自己在錄音時，投入在歌詞中，想到Lady Gaga 在電影裡想念丈夫的畫面，情緒湧現讓她忍不住哽咽，「這是我第一次在錄音室錄到哭，一直暫停，我跟傑瑞老師說『老師，你這個歌詞一直害我哭啦！』」

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▲▼ 許維芳。（圖／翻攝自YouTube／許維芳）





許維芳在4月時拍攝MV時遇到期中考，不過仍想辦法擠出時間和導演討論MV拍攝的方向，許維芳說，因為拍攝的地點是一個秘境，當天遇到很多遊客幫她們打氣加油，讓她很感動，笑說拍完MV也走了很鍋蜿蜒的山路，經過山間小河條，超像完成一場探險。

網友聽了大讚：「滋養我的耳朵。」、「聲音很有穿透力」、「唱到心坎裡！」、「好溫柔的男女對唱，謝謝維芳帶來的520作品！」