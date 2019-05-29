粉絲連署重拍！《冰與火之歌》結局爛尾　從6大點分析為何還是神作

文／POPO



貼心提醒：下文涉及《冰與火之歌：權力遊戲》》劇情，還沒看過《冰與火之歌：權力遊戲》》的酸酸快回頭！

.



.



.



.

請繼續往下閱讀...

.



《冰與火之歌：權力遊戲》》（Game of Thrones）目前整個系列已經播放完畢，想必不少人對於結局很有爭議，而我個人也對此有些不滿，這裡就來說說相關的看法與分析還有其中的文化好了！

首先我們先來講講幾個特性：

1. 《冰與火之歌：權力遊戲》是一個不可多得的大作，更是奠定電影預算和特效規格拍攝的影集之首，甚至帶動奇幻作品改編成電影的熱潮。

2. 奇幻作品在電影中往往都是大場面的戰爭和強調魔法特效，但《冰與火之歌：權力遊戲》因為是放在影集上，所以有許多時間來鋪陳，因此才有空間發展奇幻作品中，常會被忽略的「另一個重點」，那就是種族和家族政治鬥爭的場面，而這也使得角色塑造上更立體，也讓每個角色都有各自的粉絲群。

Regardless of how you feel, this was the BEST cast of all time. They excelled throughout the entire show, and did everything they could to make the last couple seasons great despite writing flaws. Not to mention for most of them, it was their first acting job.#GameOfThrones pic.twitter.com/M5HddIjHmk — Michaela Mitchell (@michaelamitchh) 2019年5月20日





3. 影集跟電影最大不同，在於可以多線劇情同時進行，也因此每一集的導演跟編劇不一定相同，為此故事可以有各種面向。加上第二點所講的，影集可以花比較多時間鋪陳，所以前面劇情鋪陳的棒，自然就會令人期待最後一季，將所有伏筆做個完結。

4. 之前的改編都還是尊重原作小說的基本核心價值在進行，為此當後期影集開始，大方向都和原作小說不同時，大家都會很期待團隊，怎麼玩出原創元素。

5. 對於日本或美國娛樂作品來說，要讓品牌壯大的最有效的做法，就是讓粉絲族群參與，所以《冰與火之歌：權力遊戲》本身火紅的程度，往往是每一年動漫展Cosplayer的扮裝重點，因此在相輔相成下，熱潮延續的更快更廣。

What was it like for Emilia Clarke to film her final scene as Daenerys Targaryen?



"It was difficult and enormously emotional. It isn’t just something I sat with for 9 months. It’s a woman I lived with for a decade." #GameOfThrones https://t.co/T7rQ6nXrK5 pic.twitter.com/VkgeKSqLsF — LAT Entertainment (@latimesent) 2019年5月20日





6. 一個影集要能不被腰斬，並演到結局，是一件相當不容易的事情，加上現在有Netflix等串流媒體的問世，搶走大部分有線電視的收視率，為此在這樣的競爭上，《冰與火之歌：權力遊戲》證明了他們有實力競爭到最後，更是難能可貴。

－－

以上六點就是《冰與火之歌：權力遊戲》為何能成為當代最紅的劇，其中的原因，再者《冰與火之歌：權力遊戲》本身就是個大品牌，更是一個文化現象，以前美國甚至還做了一個影片，藉此吐槽「沒看《冰與火之歌》就落伍」的風氣，這足以證明粉絲的喜愛程度之高，也因此對於失望就會更放大。

小編POPO就是其中一人，我看作品都以「世界觀設定」為基準，而角色動機往往是推動世界觀風氣的推手，所以龍后這樣的變化不是不行，甚至是非常棒的反轉手段，但龍后這樣的大變化也跟政治有關，忽略了中間鋪陳等於無視《冰與火之歌：權力遊戲》的政治鬥爭特色，更等於否定了劇情鋪陳、角色深度、原創角色、粉絲共鳴等優勢，不滿的情緒自然就會擴散。

基本上，粉絲對於自己所愛的作品容忍度都很高，只要你有做好補完解釋，藉此拯救不好的劇情，大家都能原諒！為此才有許多粉絲聯署要第八季換編劇來重新發展。但按照HBO高層誓死捍衛的態度來看，應該是不太可能發生，為此我們只能祈禱，之後的前傳和支線影集，是否能把整個系列下滑的聲勢補回來了。