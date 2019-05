粉絲連署重拍！《冰與火之歌》結局爛尾　從6大點分析為何還是神作

文/POPO



貼心提醒:下文涉及《冰與火之歌:權力遊戲》》劇情,還沒看過《冰與火之歌:權力遊戲》》的酸酸快回頭!

《冰與火之歌:權力遊戲》》(Game of Thrones)目前整個系列已經播放完畢,想必不少人對於結局很有爭議,而我個人也對此有些不滿,這裡就來說說相關的看法與分析還有其中的文化好了!

首先我們先來講講幾個特性:

1. 《冰與火之歌:權力遊戲》是一個不可多得的大作,更是奠定電影預算和特效規格拍攝的影集之首,甚至帶動奇幻作品改編成電影的熱潮。

2. 奇幻作品在電影中往往都是大場面的戰爭和強調魔法特效,但《冰與火之歌:權力遊戲》因為是放在影集上,所以有許多時間來鋪陳,因此才有空間發展奇幻作品中,常會被忽略的「另一個重點」,那就是種族和家族政治鬥爭的場面,而這也使得角色塑造上更立體,也讓每個角色都有各自的粉絲群。

Regardless of how you feel, this was the BEST cast of all time. They excelled throughout the entire show, and did everything they could to make the last couple seasons great despite writing flaws. Not to mention for most of them, it was their first acting job.#GameOfThrones pic.twitter.com/M5HddIjHmk