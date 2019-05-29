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粉絲連署重拍！《冰與火之歌》結局爛尾　從6大點分析為何還是神作

文／POPO

貼心提醒：下文涉及《冰與火之歌：權力遊戲》》劇情，還沒看過《冰與火之歌：權力遊戲》》的酸酸快回頭！

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《冰與火之歌：權力遊戲》》（Game of Thrones）目前整個系列已經播放完畢，想必不少人對於結局很有爭議，而我個人也對此有些不滿，這裡就來說說相關的看法與分析還有其中的文化好了！

首先我們先來講講幾個特性：

1. 《冰與火之歌：權力遊戲》是一個不可多得的大作，更是奠定電影預算和特效規格拍攝的影集之首，甚至帶動奇幻作品改編成電影的熱潮。

2. 奇幻作品在電影中往往都是大場面的戰爭和強調魔法特效，但《冰與火之歌：權力遊戲》因為是放在影集上，所以有許多時間來鋪陳，因此才有空間發展奇幻作品中，常會被忽略的「另一個重點」，那就是種族和家族政治鬥爭的場面，而這也使得角色塑造上更立體，也讓每個角色都有各自的粉絲群。

3. 影集跟電影最大不同，在於可以多線劇情同時進行，也因此每一集的導演跟編劇不一定相同，為此故事可以有各種面向。加上第二點所講的，影集可以花比較多時間鋪陳，所以前面劇情鋪陳的棒，自然就會令人期待最後一季，將所有伏筆做個完結。

4. 之前的改編都還是尊重原作小說的基本核心價值在進行，為此當後期影集開始，大方向都和原作小說不同時，大家都會很期待團隊，怎麼玩出原創元素。

5. 對於日本或美國娛樂作品來說，要讓品牌壯大的最有效的做法，就是讓粉絲族群參與，所以《冰與火之歌：權力遊戲》本身火紅的程度，往往是每一年動漫展Cosplayer的扮裝重點，因此在相輔相成下，熱潮延續的更快更廣。

6. 一個影集要能不被腰斬，並演到結局，是一件相當不容易的事情，加上現在有Netflix等串流媒體的問世，搶走大部分有線電視的收視率，為此在這樣的競爭上，《冰與火之歌：權力遊戲》證明了他們有實力競爭到最後，更是難能可貴。

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以上六點就是《冰與火之歌：權力遊戲》為何能成為當代最紅的劇，其中的原因，再者《冰與火之歌：權力遊戲》本身就是個大品牌，更是一個文化現象，以前美國甚至還做了一個影片，藉此吐槽「沒看《冰與火之歌》就落伍」的風氣，這足以證明粉絲的喜愛程度之高，也因此對於失望就會更放大。

小編POPO就是其中一人，我看作品都以「世界觀設定」為基準，而角色動機往往是推動世界觀風氣的推手，所以龍后這樣的變化不是不行，甚至是非常棒的反轉手段，但龍后這樣的大變化也跟政治有關，忽略了中間鋪陳等於無視《冰與火之歌：權力遊戲》的政治鬥爭特色，更等於否定了劇情鋪陳、角色深度、原創角色、粉絲共鳴等優勢，不滿的情緒自然就會擴散。

基本上，粉絲對於自己所愛的作品容忍度都很高，只要你有做好補完解釋，藉此拯救不好的劇情，大家都能原諒！為此才有許多粉絲聯署要第八季換編劇來重新發展。但按照HBO高層誓死捍衛的態度來看，應該是不太可能發生，為此我們只能祈禱，之後的前傳和支線影集，是否能把整個系列下滑的聲勢補回來了。

 

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關鍵字

POPO, 劇評, 影集, 冰與火之歌, 權力遊戲, 第八季, 龍后, 結局爭議, HBO

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