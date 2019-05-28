夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

圖文／鏡週刊

日籍藝人夢多去年斷開和茵茵的短命戀後，身邊一直不乏女伴，沒想到現在身邊的正宮，竟然是小他13歲的微風女郎書那娜！本刊19日直擊他拎著書那娜返家，依兩人熟門熟路的樣貌，看來關係匪淺！

夢多是《食尚玩家》末代主持人，節目收攤後，每月少了近10萬元收入。因為對餐飲有興趣，夢多積極發展副業，去年底在台北開設酒吧後，上月於林森北路自家附近開了間日本家鄉味的章魚燒店；本月18日又在台南開設第二家章魚燒分店，據悉，他共砸下180萬元的資金創業。不過忙於事業的夢多，感情似乎也沒閒著，本刊接獲線報，他與台美混血的書那娜打得火熱，2人疑似已發展成同居情。

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結伴回家 桃花運旺

19日凌晨12點左右，一輛計程車緩緩停在夢多家樓下，車門一開，穿著白色背心、露出結實手臂的夢多率先下車，緊接著書那娜也現身，她穿著平口洋裝，裙子短到快露出小屁屁、揹著一個小包，打扮非常輕便。兩人一同走向大樓門口，只見夢多向她交代幾句，書那娜以燦笑回應後，便自行上樓。隨後夢多走到一旁他開設的章魚燒店跟店員聊天、巡店後又踏進超商，採買了看似裝有牛奶和零食的一大袋食物後，才走回家中。

今年僅25歲的書那娜，擁有32C、24、34的好身材，原本想當空姐的她，數年前誤打誤撞進了演藝圈，成為微風女郎。

事業得意 收服浪子

原為微風代言人的昆凌嫁給周杰倫成為天王嫂後，忙著養兒育女和進軍好萊塢，讓同樣是混血兒的書那娜，順勢成為「昆凌接班人」。書那娜現在除了模特兒工作，也積極朝戲劇發展，年底更預計發行個人首本寫真集。

外型帥氣的夢多向來異性緣不錯，本刊就曾直擊他在自家餐酒館和妹子約會，聚會後也將妹子「打包回家」；去年底他與茵茵情斷後，今年1月還和1名長髮正妹K歌，身邊女伴源源不絕。據悉，夢多和書那娜已是「穩交」關係，成為暫時安定下來的浪子。



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