《哥吉拉II怪獸之王》開箱／4大怪獸世紀同框⋯最後30分鐘感動到哭！片尾有2個彩蛋

文／洪文

—無雷開箱，安心觀賞—

《哥吉拉II 怪獸之王》（Godzilla II: King of the Monsters）是華納兄弟、傳奇影業「怪獸宇宙」第3部，過去《哥吉拉》、《金剛：骷髏島》只有單一怪物，這次哥吉拉、蝶龍摩斯拉（Mothra）、翼龍拉頓（Rodan）及其終極宿敵三頭龍王者基多拉（Ghidorah）4大怪獸「同框出現」，還有許多「客串演出」怪獸驚喜彩蛋。如果形容《美國隊長3：英雄內戰》就像是《復仇者聯盟2.5》，那麼這部片更是如此，同時看到這麼多怪獸一起出現真的超爽。

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▲《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）



根據官方提供的故事大綱，《哥吉拉II 怪獸之王》故事延續《金剛：骷髏島》片尾彩蛋（沒有看過並不影響劇情），秘密行動「君主」組織在暗地裡追蹤著沈睡在世界各地隱密之處的怪獸，直到王者基多拉被喚醒，超過17隻的泰坦級巨大怪獸隨著牠一同甦醒，牠們都想爭奪至高地位，使得地球上的人類陷入生死存亡的危機之中，「君主」組織必須在全世界各地分頭對抗這些泰坦級巨獸。

《哥吉拉II 怪獸之王》整部片長2小時15分鐘，就有3場大型怪獸對戰。片中出現的怪獸相當寫實，完全沒有日本特攝片的粗糙感，再加上體型尺寸的加大（高度應該都是超過台北101的高度），一隻怪獸出現便讓人肅然起敬，更不用說是兩隻怪獸同時出現，壯觀的打鬥場面搭配音效，令人震懾不已，而最後一場30分鐘大戰，完全是史詩般的格局，熱血、感動、震撼，絕對會成為影史經典。

人類角色的部分，《厲陰宅》的「華倫夫人」薇拉法蜜嘉、《怪奇物語》的「11」米莉芭比布朗是《哥吉拉II 怪獸之王》的關鍵角色，艾美獎視帝凱爾錢德勒則是扮演著類似「最強老爸」連恩尼遜、巨石強森之類的角色（當然沒那麼厲害，但也沒差，反正主角是怪獸），在《名偵探皮卡丘》猶如客串性質的日本演員渡邊謙有個重大感情戲，而《水底情深》莎莉霍金斯、章子怡戲分相對較少。

上一次景甜在《金剛：骷髏島》戲分過多，網友戲稱「景甜宇宙」。「國際章」章子怡這次在《哥吉拉II 怪獸之王》戲分算是配角，台詞數量並非前3名，但是她在關鍵場面幾乎都有一句話的空間，大多是功能性質的台詞，尤其整個團隊成員涵蓋各國，包括來自日本的渡邊謙，因此出現華人角色並不奇怪，算是近年來「景甜宇宙」、《巨齒鯊》之外最「自然」的安排，不太會讓人出戲。

其實《哥吉拉II 怪獸之王》很多地方讓人想起《復仇者聯盟3：無限之戰》，在多個角色、多個場景之下，戲分、節奏拿捏得宜，而且在刺激、華麗的動作場面以外，仍有對於整個時代背景的深刻反思，加深了電影的厚度。除此之外，正片出現很多預告沒有的內容，在觀影過程出現很多令人意外的驚喜轉折，難以猜測的劇情發展，每隔10分鐘就有新的高潮，整部片幾乎沒有尿點。

《哥吉拉II 怪獸之王》全片結束後有2段片尾影片（俗稱：片尾彩蛋，Post-Credit Scene），第1段隨著主要工作人員字幕出現，長度大約2分鐘，請注意底下的中文字幕，將會交代主要故事線後續發展，連結「怪獸宇宙」下一集《哥吉拉大戰金剛》；第2段則在所有工作人員字幕結束之後，長度約1分鐘，很有誠意地交代一件「驚人的事實」，相信未來還有可能推出《哥吉拉3》。

最後，畢竟怪獸尺寸都不小，強烈建議各位去大銀幕觀看，而且IMAX廳只有1周機會，千萬不要錯過啊！