NeiNei登上雜誌封面！「嫵媚長捲髮照」曝光　網驚長大太多：變成公主

記者李湘文／綜合報導

藝人吳尊育有1個女兒NeiNei、1個兒子Max，曾帶著孩子上《爸爸去哪兒5》，在節目結束後依然活躍，偶爾會跟小孩一起進行活動。他最近也和女兒共同拍攝雜誌照，只見8歲的NeiNei穿著白色長裙，已經開始散發清新少女氣息，令粉絲忍不住感嘆「長大了」。

▲NeiNei在2年前跟吳尊一起參加《爸爸去哪兒5》。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

NeiNei跟吳尊一起拍攝雜誌照，換穿2套不同的白色長裙，用草帽和髮夾簡單整理長髮，拍起來充滿夏天的清新感。其中一張照片，她坐在爸爸腿上優雅抱膝，對鏡頭露出靦腆的微笑，一頭長捲髮披散在肩膀上，以前的嬰兒肥明顯已褪去不少，呈現甜美的大家閨秀氣質。

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▲NeiNei和吳尊一起拍攝雜誌封面照，已經頗有少女氣息。（圖／翻攝自微博／時尚健康）

照片曝光後，不少網友都感到驚訝，因為當年《爸爸去哪兒5》童稚的NeiNei已經像個小少女，「變化好大，變得更漂亮了」、「NeiNei都長成小公主了」、「已經長那麼大了嗎，好像公主」、「長開了真的越來越美」。也有人驚嘆於吳尊的顏值，發現就算女兒都長大了，爸爸還是一點也沒變老，笑說「好怕NeiNei成年了他還長這樣」。

▲網友大讚NeiNei長大很多，越來越漂亮。（圖／翻攝自微博／時尚健康）