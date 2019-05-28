陳妤《如果愛重來》角色背景揭秘　飛撲張書豪直喊：OOO！

記者李欣容／綜合報導

陳妤在歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》中為了找回爸媽手作漢堡的味道，和張書豪找到拍拍手漢堡店員工素貞阿姨（王彩樺 飾），王彩樺首次和陳妤合作，直讚她演得很好，未來無可限量，而陳妤在劇中老愛和張書豪鬥嘴，甚至直喊他「男朋友」。

▲王彩樺（右）稱讚陳妤（左）未來無可限量。（圖／歐銻銻娛樂提供）

王彩樺飾演昔日漢堡店員工素貞阿姨，替陳妤還原爸媽手作漢堡的味道，陳妤感動之下與王彩樺相擁而泣，儘管只有一場戲，卻讓人印象深刻。

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王彩樺第一次和陳妤合作，直誇：「陳妤她很可愛戲也好，我們合作這場情感戲她揣摩相當自然生動，這小女孩無可限量。」也不忘誇男主角張書豪顏值高。

▲張書豪（右1）、陳妤（左1）找到昔日漢堡店員工王彩樺 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

談及與張書豪合作，陳妤表示：「書豪私底下就像一個大哥哥，特別照顧我，有時候情緒可能會卡著，他也會安慰我和我聊人生的一些故事，不過最開心還是因為跟他打電動變很強。」

張書豪戲外和陳妤因遊戲變熟，近日IG流行眨眼遊戲，張書豪更破遊戲創始者分享中全世界紀錄最高745分，還開直播教學，讓網友笑回：「張書豪完全是認真魔人。」

▲▼陳妤緊抱張書豪。（圖／歐銻銻娛樂提供）

本週劇情中，張書豪陪陳妤尋找拍拍手漢堡店老員工王彩樺，兩人被王彩樺誤認是男女朋友，陳妤也老愛開玩笑喊張書豪「男朋友」，關係相當有趣。

劇中為找尋爸媽，還要躲爸媽欠債的債主，今釋出花絮片段中，陳妤宛如女車神，逃跑開車相當神速，但實際上拍攝陳妤急著逃跑車子總失靈，一共拍攝了四次才成功。

▲陳妤開車賣漢堡還要躲債主。（圖／歐銻銻娛樂提供）

陳妤笑說：「看見債主們逼近很緊張，離合器放太快車子就熄火，真的被嚇到，還好最後成功，不然女車神的名號差點夭折。」《如果愛，重來》每週三晚間十點愛奇藝台灣站全網獨播。