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《炮仔聲》惡女難當！　陳小菁雨天「三跪九叩」苦喊：根本得罪觀眾

記者李欣容／綜合報導

陳小菁三立八點檔《炮仔聲》中飾演壞媳婦蔡韻如，近來台北大雨連下，她也沒逃過大雨淋身的命，今（28日）一早，她就拍攝三跪九叩劇情，還在雨中自打巴掌，短短幾十公尺就讓她吃不消，笑稱根本是在挑戰極限，自嘲不是得罪編劇，而是得罪了觀眾才會這麼慘。

▲▼ 陳小菁飾演的蔡韻如受盡報應 。（圖／三立提供）

▲陳小菁飾演的蔡韻如受盡報應 。（圖／三立提供／翻攝自Facebook／陳小菁）

劇中陳小菁飾演的蔡韻如挪用公款被林家的人抓到，林家人把之前綁架、外遇的事一次跟她算清，逼她在大雨中三跪九叩回林家祖先廳認錯，並自打巴掌，最後將她逐出家門。

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▲▼ 陳小菁飾演的蔡韻如受盡報應 。（圖／三立提供）

▲陳小菁三跪九叩，劇組準備護膝怕她受傷。（圖／三立提供）

這場戲雖才幾十公尺，但陳小菁淋著大雨來回跪地磕頭，連續拍攝了一小時後全身早已濕透，劇組為怕她受傷，還特別幫她準備護膝。

陳小菁說：「這一小時來回跪下來真的很辛苦，拍到最好臉也被雨水淋花了。」加上今日氣溫較低，淋雨容易感冒，只要導演一喊卡，工作人員立刻拿著多條大浴巾一擁而上將陳小菁包住，深怕她著涼感冒。

▲▼ 陳小菁飾演的蔡韻如受盡報應 。（圖／三立提供）

▲陳小菁自嘲是得罪觀眾，角色下場才這麼淒慘。（圖／三立提供）

陳小菁表示從加入《炮仔聲》演出後，歷經床戲、洗澡背部全裸、砸蛋糕、關雞籠、潑雞血等等，她笑說根本是在挑戰極限。

所有連續劇中壞女人可能會遭受到的懲罰，全在她身上一一出現，她笑說：「以前大家會說演員是不是得罪編劇，才會這麼悲慘，但我想我演的壞女人蔡韻如應該是得罪了觀眾。」因為觀眾太期待韻如會有如何的淒慘下場，就連陳冠霖、江宏恩都加入編劇行列，想新的點子惡整「蔡韻如」，讓陳小菁哭笑不得。

▲▼ 陳小菁飾演的蔡韻如受盡報應 。（圖／三立提供）

▲陳小菁在大街上跪地。（圖／三立提供）

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陳小菁, 炮仔聲, 蔡韻如

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