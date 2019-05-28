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劉以豪施展「嘴上功夫」咬掉內衣肩帶…馮凱不滿意：我期待的是OO

記者李欣容／台北報導

劉以豪、郭雪芙、孫其君、袁艾菲、陳慕、夏若妍、李沛勳主演電視劇《我們不能是朋友》今（28日）舉辦首映記者會，導演馮凱希望拍出男女交往真實會發生的事，爆料一幕劉以豪用嘴巴剝掉郭雪芙肩帶的戲，「我本來預想他要用舌頭撥的。」讓劉以豪嚇出一身冷汗。

▲▼《我們不能是朋友》首映記者會-孫其君,郭雪芙,夏若妍,劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《我們不能是朋友》首映記者會，左起孫其君、郭雪芙、夏若妍、劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

在開拍前，馮凱就叮囑演員一定要入戲，把自己當作角色，劇中孫其君飾演郭雪芙男友，卻遲遲不想公開，更堅持要省吃儉用買房，兩人關係出現嫌隙，劉以豪的出現更動搖他們的感情。

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▲▼《我們不能是朋友》首映記者會-郭雪芙,劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙（左）、劉以豪劇中多場激情戲。（圖／記者黃克翔攝）

其中一場劉以豪和郭雪芙的床戲，馮凱為了看孫其君反應，特別叫他到現場看拍攝，正當他看得入神時，發現周圍工作人員都在看他反應，沒在看主角演戲，但孫其君也說，「看了真的會不舒服，畢竟劇中我在做最後的彌補、掙扎，心情還是會不好。」

▲▼《我們不能是朋友》首映記者會-郭雪芙,劉以豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉以豪霸氣拉郭雪芙入懷。（圖／記者黃克翔攝）

孫其君有場和劉以豪的爭執戲，他一個右勾拳不小心真的打了劉以豪左臉，當下馬上送急診，臉腫了一個星期都沒好，讓馮凱笑稱，「那拳有帶情緒了。」孫其君則連忙解釋，是因為太投入才沒有抓好角度，絕對不是走心！

▲▼《我們不能是朋友》首映記者會-郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙聊到床戲相當害羞。（圖／記者黃克翔攝）

馮凱為拍出男女之間交往時的真實感，各種激情床戲、挑逗都用上，其中劉以豪要用嘴巴把郭雪芙肩帶脫掉，「我期待他是用舌頭挑起，但他滿粗魯，直接用牙齒，少了細節，後來我提醒說輕一點，我不想直接告訴他，我要他自己體會，但他最後只用牙齒溫柔地咬起，我心裡是期待舌頭。」聽得郭雪芙和劉以豪頻打冷顫，面露害羞尷尬。

▲▼《我們不能是朋友》首映記者會-李沛勳,袁艾菲,陳慕。（圖／記者黃克翔攝）

▲《我們不能是朋友》首映記者會，左起李沛勳、袁艾菲、陳慕。（圖／記者黃克翔攝）

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