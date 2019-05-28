獨家／人妻歌后慶生重量級大咖全到！　夜唱2小時慘被灌醉斷片

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿28日歡度48歲生日，昨一幫圈內眾星好友包括羅時豐、王彩樺、李翊君、葉璦菱、王瑞霞、孔鏘老婆、許志豪等人齊聚KTV來幫她慶生，還有同門的朱海君、吳俊宏等，一票歌王歌后含星量超高，她還不忘打趣：「今天是我28歲生日，感謝姐妹們哥弟們為我慶生。」

▲張秀卿（左5）慶生，圈內好友都來狂歡。（圖／張秀卿提供）

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張秀卿表示，當天一夥人從晚上七點一路唱到凌晨一點，雖然老公不在身邊，但幸好有她大姐相陪，人妻才難得能放風夜唱。不過唱了兩個小時後，張秀卿就被眾人灌醉，隨後她記憶斷片，後來發生的事情全都沒印象，只聽到耳邊眾人的笑聲，只記得羅時豐和朱海君在聚會尾聲仍情義相挺趕來慶生，讓她非常感動；後來大姐把她帶回家，張秀卿清醒後才發現自己收到16個生日禮物。

▲▼張秀卿開生日趴，在圈內人緣好的她自然有不少星友來慶生。（圖／張秀卿提供、翻攝張秀卿臉書）

其中一個禮物是製作人好友送的酵素，主要是祝她能夠減肥成功，不過張秀卿透露最近勤瘦身，早已瘦了8公斤。她的生日願望，則是希望最近新開的節目《Much金典秀》收視長紅，由於她將推出新專輯，她也打趣說：「希望點閱率破千萬，更希望大家繼續愛護38卿喔！」