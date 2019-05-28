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莫文蔚震撼宣布：不再辦大型巡演！親揭「人生下半場」新規劃

記者盧薇淩／台北報導

剛結束常州演唱會的天后莫文蔚，27日旋風48小時造訪新加坡，莫文蔚除為「絕色 莫文蔚 25周年世界巡迴演唱會」造勢，也參加「流行音樂全金榜」盛會，而她在記者會上突然宣告，「絕色演唱會將會是最後一次大型巡演」，現場投下震撼彈，讓現場媒體以及歌迷一片譁然。

▲▼ 莫文蔚宣布將不會有大型巡演 。（圖／索尼音樂）

▲莫文蔚宣布將不會有大型巡演 。（圖／索尼音樂）

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暌違3年，莫文蔚27日以一身俐落火紅連身褲裝演唱，主辦單位特別邀請一路追隨莫文蔚近25年10位超級歌迷，一起為即將在本周過生日的莫文蔚慶生。記者會現場，她與媒體暢聊絕色演唱會的巡演點滴，而身為演唱會監製，一直想帶給不同城市難忘的超絕難忘演出，她說：「其實每到一個城市，我就會結合當地的特色的元素，比如穿上當地的特色服裝，像在蘭州台上PK拉麵，而在常州場就安排恐龍大PK！新加坡的特色胡椒螃蟹，說不定就會有我會大跳胡椒螃蟹舞，但大家只有來到現場才能知道我會出什麼絕招。」

話鋒一轉，莫文蔚突然在記者會中語出驚人說：「絕色演唱會這樣大型的演唱會，這將會是最後一次！」現場媒體追問是否要退休？今年48歲的莫文蔚表示：「自己不是要退休，永遠也不會退休，我生命的任務就是要表演，我對於自己的下半場已有其他的規劃，但絕對會有新的驚喜送給大家。」她透露自己喜歡挑戰新的事物，會先好好跑完絕色巡演，接下來的人生下半場給自己的任務是，做出屬於華人的歌舞劇。

▲▼ 莫文蔚宣布將不會有大型巡演 。（圖／索尼音樂）

▲莫文蔚「人生下半場」有新規劃。（圖／索尼音樂）

莫文蔚今年已出道第26年，被問到最難忘的事件，她說太多了， 而且有好多好玩的事情，真的很難用言語來表達。像這次演唱會的選曲也讓自己非常懊惱不知該如何選擇，加上每場絕色演出都會有不同的「絕招」給大家，莫文蔚說：「常常把自己搞得好忙啊！」莫文蔚本周將到杭州演出，這是莫文蔚演藝生涯第100場演唱會，恰巧也適逢生日，已準備了一場與眾不同、絕對精采的演出給自己當生日禮物。

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