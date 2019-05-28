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周華健請消防員到家抓蛇　玩笑問「要煮湯嗎」下秒曝暖舉！

記者盧薇淩／台北報導

由點燈文化發起的「今宵多珍重 向警消勇士致敬」公益晚會，將在6月15日晚上七點於台大體育館舉行，邀請到周華健、辛曉琪、艾怡良、黃品源及陳建年等重量級歌手為警消致敬。辛曉琪、周華健、黃品源三人，28日齊聚練團室，提到受到警消的幫助，辛曉琪透露曾經違規迴轉被警察提醒，周華健也曾因家裡出現蛇，請消防隊員到家協助捕蛇，對他們的辛勞十分感激。

▲▼周華健辛曉琪黃品源公益演唱會 。（圖／點燈文化提供）

▲周華健、辛曉琪、黃品源出席公益演唱會 。（圖／點燈文化提供）

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周華健，本身與警察有許多淵源，也數次在電影裏扮演警察的角色，他透露平常很少遇到警察，但有次家裡出現蛇嚇了一跳，消防員到家幫他捕蛇，他玩笑說：「怎麼不拿去煮湯？」消防員表示要拿去山上放生，讓他相當感動。而黃品源則是15歲在家練歌聲音太大，被鄰居報警投訴，警察專程到家提醒，他說：「警察很辛苦，任何大小事都得處理，很感謝他們。」

辛曉琪則在好幾年前某天工作結束，半夜開車準備返家，沒有注意到路口禁止迴轉的標誌，一個轉彎剛好遇到夜間執勤的警察，「我看到警察很不好意思，因為不知道不能迴轉，但他很好，只有提醒我下次要注意。」剛好那天後即將發片，辛曉琪寄了新專輯給該位警員，表達感謝。

▲▼周華健辛曉琪黃品源公益演唱會 。（圖／點燈文化提供）

▲周華健曾請消防員幫忙抓蛇 。（圖／點燈文化提供）

辛曉琪本身就有家人在警界服務，特別理解警察人員的辛勞。她指出，警消人員是24小時待命的工作，為人民出生入死，時時守護民衆的安全。每當有事故發生，他們都是衝在第一線，在這次活動中，希望用歌聲來撫慰辛勤工作的警消勇士們。

「今宵多珍重 向警消勇士致敬」公益晚會，將於6月15日晚上舉行，採售票形式入場，售票收入金額扣除成本餘額捐贈於退休警消暨眷屬照護、急難救護等相關公益團體。

▲▼周華健辛曉琪黃品源公益演唱會 。（圖／點燈文化提供）

▲周華健、辛曉琪、黃品源為演出彩排 。（圖／點燈文化提供）

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