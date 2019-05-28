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男歌手遭宣告再三年四肢全萎縮！　下海潛水感嘆脫離障礙　

記者蔡琛儀／台北報導

有「台灣鴨王」封號的歌手蔡義德，一歲時因感冒得到小兒麻痺，雙腿不良於行，到了8歲，父母誤信密醫，導致左手開始萎縮，蔡義德只能以輪椅代步，33歲時繼承父業養鴨，經營鴨相關加工等食品，24年來除了打造出亮麗的營業額，在雲林更有著佔地13甲的養鴨場。

▲▼蔡義德。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

▲▼蔡義德挑戰潛水。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

▲▼蔡義德。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

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53歲的蔡義德堅強信念，一路走來感動許多人心，他樂觀的說自己喜歡冒險，小時候常挑戰爬樓梯，每次都跌倒，「但我就是不放棄，後來長大更挑戰學開車，不顧家人的反對，憑著意志力，也如願開車了，因此我的人生座右銘：不斷的挑戰，完成人生每一步！」但他兩年前被醫生告知，五年內四肢會完全萎縮，算一算只剩三年的時間，雖然當下傷心，但他表示早已習慣不能有太多時間悲傷，更加積極的想完成生命中最大的心願：明年站上小巨蛋開唱，目前已開始展開練唱，以特製的麥克風支架來克服萎縮的手。

蔡義德28日上午受邀出席澎湖「PIDC澎湖國際潛水中心」開幕，更親自下海挑戰人生第一次潛水，說自國中起就很嚮往潛水，但也坦言：「怕潛下去就回不來了，仍說服自己克服恐懼與身體障礙，很驚喜的感受到自由自在的快感！」

▲▼蔡義德。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

▲▼蔡義德挑戰潛水。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

▲▼蔡義德。（圖／PIDC澎湖國際潛水中心提供）

在教練扶持下，他坐在板凳上由岸邊開始慢慢潛入海中，潛到6米深處，全程花了1.5小時，蔡義德笑說背著25公斤的裝備，潛入海底看到美麗的珊瑚與熱帶魚群，心中驚呼是人間仙境，「我也可以自由自在的游著，人生第一次有著解放的感覺，感覺脫離障礙自由了！」他感性說，在海中體會到身體不再受到束縛的自由，「那一刻真的非常感動，那種輕鬆的感覺真的會愛上。」

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