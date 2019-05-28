專訪／高爾宣做錯事「媽棍打自己」　目睹這幕爆哭！刺青父母名感念

記者盧薇淩／專訪

爸爸是大學教授、媽媽是國中國文老師，在普遍社會認為的「知識份子家庭」中成長，他唱饒舌、玩嘻哈，左手臂到後背刺滿刺青，一臉玩世不恭，用強而有力的音樂炸翻雙耳，舞台上酷勁帥氣，但下了台後說起家人，一秒回歸21歲的稚嫩，毫不隱藏對家人的愛。他是高爾宣，近幾個月常據音樂排行榜的新人，個性直率純粹，卻又不失傲骨態度。

▲年僅21歲，高爾宣的音樂擁有非凡成績。（圖／記者張一中攝）

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和偶像頑童MJ116同樣出生木柵，高中畢業後，高爾宣在父母提議下，到美國就讀社區大學，在美不到2年，他坦言「每一天都不快樂」，因為同學多為墨西哥人及白人，他是學校唯一的亞洲人。沒朋友的孤獨，只能獨自行動，天天開著二手車從住處到市區覓食，一人在停車場咬著漢堡忍不住落淚，他說：「整天說不到10句話，都快變啞巴了！每天就是點餐跟店員講話，連加油都是自助式，還沒人可說話！」

原本個性活潑外向，到美國唸書後變得抑鬱，想家時打給媽媽，卻逼自己忍淚不讓媽媽擔心，高爾宣說：「我都快得憂鬱症了！」幸好那段期間，他全心投入音樂創作，自己摸索如何寫歌、做音樂，「那時候很愛寫歌，寫留學生的想家心情，是我抒發情緒、唯一宣洩的管道，那段時間最大的收獲是，我知道我有多熱愛音樂。」在美國苦撐近2年，他向爸媽承諾，將在3年內端出成績，用實力證明音樂雖是興趣，也當成工作，否則就再回美國完成學業。

▲高爾宣在美國唸書的憂鬱，反激發創作潛力。（圖／記者張一中攝）

回台後，高爾宣組團體「高爾夫」，但合約到期，他決定不續約，先入伍當兵。陷入人生低潮，眼見3年之約在即，在軍營中傳訊給頑童瘦子，歌曲《old me》訴盡他的徬徨，幸好後來遇上謝和弦、恩師陶山，加上始終不減的努力與珍惜，1年內聲勢爆紅。

「你沒有裝備你要怎麼勘查／那裡有電梯為什麼你要選擇攀爬／那你就自己看著辦吧／I’ve been in struggle ／but now I’m just fuckin done yea」——在最低潮時寫下《old me》，「裝備」及「電梯」代表公司給的資源，當時他選擇和公司解約，獨自「攀爬」用艱難方式闖蕩，歌詞訴說當時內心的後悔，以為自己葬送了前途。

回首近幾年的轉變，高爾宣最感謝爸媽支持，「他們是教授、老師，但不覺得我一定要唸書。爸爸常常說，現在社會結構改變，不是唸書就能成功，他們真的超級開明，總說『你想做就去做』。」雖在知識份子家庭中成長，比起學業，媽媽教最多的是「做人」道理，「她最常說，幸福是會傳染的，一個人快樂能讓很多人快樂，只要對人好、就一定會遇到好人，這我一直相信。」然而話鋒一轉，他又一秒回歸孩子笑顏說：「不過老師要唸起來真的不會停，就是喋喋不休！」

▲高爾宣感謝爸媽支持。（圖／記者張一中攝）

高爾宣日前在發片記者會數度淚崩，他笑說感性及愛哭是遺傳媽媽，「我媽以前看到酷斯拉死掉就哭了，她覺得牠很可憐。」從沒大聲罵過孩子，小六時高爾宣頑皮，用籃球砸壞學校監視器，還調皮地在鏡頭前開心跳舞，媽媽被叫到學校，返家後沒大發雷霆怒罵，反而「懲罰自己」，「她覺得很丟臉，都是木柵的老師，幾乎都認識，回家後她氣到拿棍子狂打自己，覺得沒把我教好，我抱著她哭說：『妳打我吧，我知道錯了！』」比自己被打的皮肉痛還心痛，這畫面至今深刻烙在高爾宣腦海，他下定決心，不再讓父母擔心。

團體解散後，陷入人生低潮，將要退伍時，媽媽在電話那頭忍不住落淚，高爾宣說：「她不想給我壓力，打來關心我，講一講忍不住哭了，我覺得自己很沒用，他們讓我做想做的事，還要讓他們擔心。」內心最大的壓力，並非自己的失敗，而是辜負家人的期待，他激動說：「我那時覺得我好爛！」

▲高爾宣曾有過低潮，主動找頑童瘦子求助。（圖／記者屠惠剛攝）

快退伍的倒數一個月，那天在北上返家的高鐵上，高爾宣鼓起勇氣求助瘦子，一段話私訊他的話，打了又刪、刪了再打。那是需放下面子的求救，他笑稱自己「臉皮薄」，若非遇到走頭無路的困境，不會有如此煎熬的舉動，「我覺得做這件事很窩囊，所以當時訊息傳出去後，看到瘦子還沒讀很想收回！」 所幸歌曲受到大眾喜愛，也說：「謝謝媽媽一路支持我，沒有她我做不到這樣，家庭教育真的很重要，幸好有家人的支持。」

▲高爾宣將爸媽、老闆的名字刺在身上。（圖／翻攝臉書）

訪問過程中，處處可感受到高爾宣對音樂的企圖心，聽他說著歌詞背後的含義，字字句句都是刻骨銘心，屬於自己的故事，所以旋律動人、文字真摯。從IG中不難發現他對旁人的感激與愛，當經紀人忙著替他打理工作，他發自內心感謝，私下和經紀人像朋友、和公司同事像家人。他把恩師陶山的名字刺在手上，這是他愛人的方式，如同身上最大面積的刺青是蘭花和樹，蘭花是媽媽的名字，樹是爸爸的名字，用痛在肉裡刻上信仰。

爆紅後對於「藝人」身份，高爾宣仍在適應及摸索階段，雖然只想好好做音樂，但始終期許自己莫忘初衷。排行榜只是數字堆疊出的短暫成就，真正讓他堅持的動力，是瘦子和謝和弦提拔他時所說的話：「有能力時就要幫助更多的人。」他希望將來某一天日益茁壯，能將當初自己被幫助的能量繼續傳遞，也有能力灌溉種子，讓世界變得更好。

▲▼高爾宣感謝老闆陶山提拔，記者會上爆淚。（圖／記者屠惠剛攝、記者張一中攝）