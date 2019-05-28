ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／高爾宣做錯事「媽棍打自己」　目睹這幕爆哭！刺青父母名感念

記者盧薇淩／專訪

爸爸是大學教授、媽媽是國中國文老師，在普遍社會認為的「知識份子家庭」中成長，他唱饒舌、玩嘻哈，左手臂到後背刺滿刺青，一臉玩世不恭，用強而有力的音樂炸翻雙耳，舞台上酷勁帥氣，但下了台後說起家人，一秒回歸21歲的稚嫩，毫不隱藏對家人的愛。他是高爾宣，近幾個月常據音樂排行榜的新人，個性直率純粹，卻又不失傲骨態度。

▲▼饒舌新人高爾宣專訪。（圖／記者張一中攝）

▲年僅21歲，高爾宣的音樂擁有非凡成績。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

和偶像頑童MJ116同樣出生木柵，高中畢業後，高爾宣在父母提議下，到美國就讀社區大學，在美不到2年，他坦言「每一天都不快樂」，因為同學多為墨西哥人及白人，他是學校唯一的亞洲人。沒朋友的孤獨，只能獨自行動，天天開著二手車從住處到市區覓食，一人在停車場咬著漢堡忍不住落淚，他說：「整天說不到10句話，都快變啞巴了！每天就是點餐跟店員講話，連加油都是自助式，還沒人可說話！」

原本個性活潑外向，到美國唸書後變得抑鬱，想家時打給媽媽，卻逼自己忍淚不讓媽媽擔心，高爾宣說：「我都快得憂鬱症了！」幸好那段期間，他全心投入音樂創作，自己摸索如何寫歌、做音樂，「那時候很愛寫歌，寫留學生的想家心情，是我抒發情緒、唯一宣洩的管道，那段時間最大的收獲是，我知道我有多熱愛音樂。」在美國苦撐近2年，他向爸媽承諾，將在3年內端出成績，用實力證明音樂雖是興趣，也當成工作，否則就再回美國完成學業。

▲▼饒舌新人高爾宣專訪。（圖／記者張一中攝）

▲高爾宣在美國唸書的憂鬱，反激發創作潛力。（圖／記者張一中攝）

回台後，高爾宣組團體「高爾夫」，但合約到期，他決定不續約，先入伍當兵。陷入人生低潮，眼見3年之約在即，在軍營中傳訊給頑童瘦子，歌曲《old me》訴盡他的徬徨，幸好後來遇上謝和弦、恩師陶山，加上始終不減的努力與珍惜，1年內聲勢爆紅。

「你沒有裝備你要怎麼勘查／那裡有電梯為什麼你要選擇攀爬／那你就自己看著辦吧／I’ve been in struggle ／but now I’m just fuckin done yea」——在最低潮時寫下《old me》，「裝備」及「電梯」代表公司給的資源，當時他選擇和公司解約，獨自「攀爬」用艱難方式闖蕩，歌詞訴說當時內心的後悔，以為自己葬送了前途。

回首近幾年的轉變，高爾宣最感謝爸媽支持，「他們是教授、老師，但不覺得我一定要唸書。爸爸常常說，現在社會結構改變，不是唸書就能成功，他們真的超級開明，總說『你想做就去做』。」雖在知識份子家庭中成長，比起學業，媽媽教最多的是「做人」道理，「她最常說，幸福是會傳染的，一個人快樂能讓很多人快樂，只要對人好、就一定會遇到好人，這我一直相信。」然而話鋒一轉，他又一秒回歸孩子笑顏說：「不過老師要唸起來真的不會停，就是喋喋不休！」

▲▼饒舌新人高爾宣專訪。（圖／記者張一中攝）

▲高爾宣感謝爸媽支持。（圖／記者張一中攝）

高爾宣日前在發片記者會數度淚崩，他笑說感性及愛哭是遺傳媽媽，「我媽以前看到酷斯拉死掉就哭了，她覺得牠很可憐。」從沒大聲罵過孩子，小六時高爾宣頑皮，用籃球砸壞學校監視器，還調皮地在鏡頭前開心跳舞，媽媽被叫到學校，返家後沒大發雷霆怒罵，反而「懲罰自己」，「她覺得很丟臉，都是木柵的老師，幾乎都認識，回家後她氣到拿棍子狂打自己，覺得沒把我教好，我抱著她哭說：『妳打我吧，我知道錯了！』」比自己被打的皮肉痛還心痛，這畫面至今深刻烙在高爾宣腦海，他下定決心，不再讓父母擔心。

團體解散後，陷入人生低潮，將要退伍時，媽媽在電話那頭忍不住落淚，高爾宣說：「她不想給我壓力，打來關心我，講一講忍不住哭了，我覺得自己很沒用，他們讓我做想做的事，還要讓他們擔心。」內心最大的壓力，並非自己的失敗，而是辜負家人的期待，他激動說：「我那時覺得我好爛！」

▲▼高爾宣發片記者會（嘉賓頑童瘦子）陶山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高爾宣曾有過低潮，主動找頑童瘦子求助。（圖／記者屠惠剛攝）

快退伍的倒數一個月，那天在北上返家的高鐵上，高爾宣鼓起勇氣求助瘦子，一段話私訊他的話，打了又刪、刪了再打。那是需放下面子的求救，他笑稱自己「臉皮薄」，若非遇到走頭無路的困境，不會有如此煎熬的舉動，「我覺得做這件事很窩囊，所以當時訊息傳出去後，看到瘦子還沒讀很想收回！」 所幸歌曲受到大眾喜愛，也說：「謝謝媽媽一路支持我，沒有她我做不到這樣，家庭教育真的很重要，幸好有家人的支持。」

▲▼高爾宣把爸媽刺在身上 。（圖／翻攝臉書）

▲高爾宣將爸媽、老闆的名字刺在身上。（圖／翻攝臉書）

訪問過程中，處處可感受到高爾宣對音樂的企圖心，聽他說著歌詞背後的含義，字字句句都是刻骨銘心，屬於自己的故事，所以旋律動人、文字真摯。從IG中不難發現他對旁人的感激與愛，當經紀人忙著替他打理工作，他發自內心感謝，私下和經紀人像朋友、和公司同事像家人。他把恩師陶山的名字刺在手上，這是他愛人的方式，如同身上最大面積的刺青是蘭花和樹，蘭花是媽媽的名字，樹是爸爸的名字，用痛在肉裡刻上信仰。

爆紅後對於「藝人」身份，高爾宣仍在適應及摸索階段，雖然只想好好做音樂，但始終期許自己莫忘初衷。排行榜只是數字堆疊出的短暫成就，真正讓他堅持的動力，是瘦子和謝和弦提拔他時所說的話：「有能力時就要幫助更多的人。」他希望將來某一天日益茁壯，能將當初自己被幫助的能量繼續傳遞，也有能力灌溉種子，讓世界變得更好。

▲▼高爾宣發片，頑童瘦子站台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高爾宣感謝老闆陶山提拔，記者會上爆淚。（圖／記者屠惠剛攝、記者張一中攝）

▲▼高爾宣發片記者會（嘉賓頑童瘦子）陶山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼饒舌新人高爾宣專訪。（圖／記者張一中攝）

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

推薦閱讀

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

金鍾國曝曾有想婚對象　「光用想的都要哭了」韓網瘋猜是她

金鍾國曝曾有想婚對象　「光用想的都要哭了」韓網瘋猜是她

22歲外孫車禍被撞飛驟逝！　馬如龍痛遭打擊「肺腺癌惡化」

22歲外孫車禍被撞飛驟逝！　馬如龍痛遭打擊「肺腺癌惡化」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！　侵犯過程全被拍…她崩潰逃生

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

小四女星搭上閨蜜老公！　「5分鐘床上搏鬥片」曝光…片中女子超敢玩

這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

高爾宣, 頑童瘦子, 陶山, 謝和弦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清
  2. 衝峇里島慶生…跟「復仇者男神」自拍！　她秒曬照：美夢成真
  3. 峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」
  4. 黃尚禾自爆「零食吸塵器」　一場電影嗑完2大包洋芋片
  5. 阿嬌帥尪親曬「夫妻睡衣自拍」！　三字告白甜炸…網哭：好好愛你老婆
  6. 其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合
  7. 出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨
  8. 峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了
  9. 理科太太摟墨鏡帥哥笑裂嘴「全身都很硬」　一看竟是「復仇者聯盟巨星」　　
  10. 黃子佼「婚期」鎖定大選後　入行31年死守節目底線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366