么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

記者蔡琛儀／台北報導

世壯運柔道金牌好手、金曲歌王蕭煌奇今（31日）在台北流行音樂中心開唱，並請到好友羅時豐同台，令台下觀眾都驚喜不已，兩人談吐向來幽默，蕭煌奇說，早就多次邀請羅時豐，這次終於得償所願，羅時豐笑說：「我真的非常感謝你看得起我，這系列演唱會到尾聲了，之前找我兩次都沒有答應，這次尾聲了，我不來就不是人了，你之前也很挺我，有什麼事情一句話一定參加，畢竟看一次少一次。」

▲▼ 蕭煌奇終於請到羅時豐站台演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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羅時豐么兒先前因與友人涉嫌圍毆，今年4月下旬被判刑6月，可易科罰金，這次是他事件後首度公開露面。而兩人自從在羅時豐之前的節目《不務正YA》合作後，就不斷有歌迷敲碗表示想看他們在演唱會上合體，如今歌迷願望成真，兩人在台上一連演唱〈細妹按靚〉、〈寶島曼波〉、〈墓仔埔也敢去〉組曲，一來一往的幽默及彼此的「地獄梗」連發，也讓台下觀眾笑聲不斷。

蕭煌奇大讚：「大牛快60（歲），看不出來餒，有肌肉、又很瘦。」羅時豐則爆料有次上廁所剛好在蕭煌奇隔壁，「我想說上廁所，在他旁邊靜靜的先不打擾，就沒打招呼，結果他竟然說：『羅大哥你好』，啊你怎麼知道是我？」蕭煌奇則公開認出羅時豐的原因：「因為你尿尿會分岔。」羅時豐妙回：「少年尿尿噴過河，老人尿尿低到鞋。」令全場粉絲笑到快岔氣。

▲▼ 蕭煌奇和羅時豐逗得全場歡笑聲不斷。（圖／記者黃克翔攝）

羅時豐出場還自帶舞群，讓蕭煌奇驚喊：「來賓費沒多少，你還自帶舞群！」但羅時豐認為今天表演的曲目必須要有舞群搭配，也能搭配他今天的造型，蕭煌奇又開自己地獄梗玩笑：「你穿哪樣我怎麼知道。」自虧：「我是目中無人。」再次逗樂觀眾。