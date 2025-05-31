直擊／Mark家鄉開唱脫了！　高雄世運承諾萬粉：把GOT7帶回來

記者吳睿慈／高雄報導

台灣孩子GOT7 Mark（段宜恩）回家了！他31日壓軸登場出演「2025ALL LOUD KT POP」，為了回饋粉絲熱烈支持，一口氣帶來九首勁歌表演，講起中文與粉絲互動「我不知道高雄這麼熱，這是我第一次在高雄，所以真的很開心可以來見到大家」，帶來團體的夯曲〈Hard Carry〉，大喊「高雄Make some nosie」，氣氛超嗨。

▲▼Mark家鄉開唱，高雄世運承諾萬粉「把GOT7帶回來」。（圖／讀者提供）



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Mark壓軸登場，特別送上這兩天才剛熱騰騰發行的新歌 〈High As You〉，他回到台灣以熟悉的中文自我介紹：「大家好，我來介紹一下我自己，我是Mark段宜恩，你們今天玩得開心嗎？」難得再次回到台灣開唱，他首度在高雄與粉絲見面，撩妹喊著「很開心可以見到你」。

▲Mark高雄世運熱到脫了。（圖／讀者提供）



一個人獨撐萬人舞台，Mark坦言「今天是我第一次，我個人SOLO的活動，所以有一點緊張，可是OK，我不會緊張，我會努力！」而高雄天氣炎熱，他唱到第四首〈High As You〉熱到脫掉外套，接著帶來團體的夯曲〈Hard Carry〉，大喊「高雄Make some nosie」，強勁節拍搭配帥氣舞蹈，讓人充分感受到驚人的舞台魅力，他承諾要把GOT7帶回來，最後送上〈My Name〉為2025ALL LOUD KT POP畫下完美的句點。