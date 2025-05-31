專訪／曹佑寧太會操控人心！劉修甫：看不透他在想什麼　意外成最大加分關鍵

記者蕭采薇／專訪

電影《刺心切骨》由曹佑寧、劉修甫主演，兩人在片中飾演一對性格複雜的兄弟，展現令人窒息的親情羈絆。這部由導演精心打造的心理驚悚片，也挑戰演員的表演極限。劉修甫透露，其實他和好幾個「哥哥」 一起試過戲，但唯獨曹佑寧給他的感覺是：「我不知道他在想什麼。」

▲曹佑寧、劉修甫在《刺心切骨》演出兄弟。（圖／記者李毓康攝）

《刺心切骨》導演在選角時，先確定由劉修甫飾演弟弟，接著找了多位男演員試鏡哥哥一角。劉修甫透露，他在試鏡期間與不同演員對戲，當時對曹佑寧的第一印象是：「我不知道他在想什麼。」這種神秘感讓曹佑寧在眾多候選人中脫穎而出，劉修甫直言：「幾個試鏡哥哥的演員中，他讓我印象最深刻。」

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曹佑寧則分享，他平時試鏡都會感到緊張，但這次卻異常放鬆，因為非常喜愛這個角色，心裡沒有太多疑問，「幾乎沒有設定例如『要很陽光、很溫暖』這種關鍵詞，而是自然就演出來。」他還提到，覺得自己和劉修甫長得有幾分相似，「有兄弟臉」，這也讓兩人在片中更具說服力。

▲曹佑寧和劉修甫原先不認識，但兩人意外有兄弟臉。（圖／記者李毓康攝）

曹佑寧飾演的哥哥是一個內心掙扎、操控欲強的人，他表示，自己一直以來都很喜歡挑戰心理狀態複雜的角色，也曾研究一些犯罪和精神有問題的紀錄片。在片中有一幕關鍵鏡頭，是哥哥在看守所的會客室抽菸，曹佑寧解讀這段情節為：「他覺得他可以掌控別人的想法，任何事情都在我掌握之中。」透過這段細節，展現角色操控人心的力量。

而劉修甫飾演的弟弟則是個充滿矛盾的角色。他坦言，弟弟的心態是：「很愛哥哥，但一直在確認，哥哥到底愛不愛他，值不值得相信？」甚至到了一個極端，哥哥說可以喜歡誰，他就去喜歡對方。兄弟間這種微妙的情感，成為《刺心切骨》的核心。

▲劉修甫在片中對哥哥曹佑寧的情感很複雜。（圖／記者李毓康攝）

曹佑寧提到，他對劇本中唯一的疑問是「哥哥到底有沒有要救弟弟？」導演也未給出明確答案，因此讓角色更具不確定性。他解讀這是一個比較難猜的心理狀態，「我還是希望可以是人性本善，就想不管多壞的人，看到小朋友或小動物，可能都會想幫忙。」

曹佑寧與劉修甫因《刺心切骨》一同前往捷克參加大型國際影展，在6、700名外國觀眾面前放映。兩人坦言，感到緊張又興奮，「因為國外的影迷反應很直接，不好看會直接走人。」但令人振奮的是，放映結束後掌聲非常大聲，觀眾的熱烈回饋讓他們相當開心。

▲曹佑寧戲外和《刺心切骨》相同的地方，就是兄弟也都是運動員，並且練同一種運動。（圖／記者李毓康攝）

曹佑寧自己在現實生活中也有哥哥和弟弟，和電影裡一樣，兄弟間都練相同的運動。他笑說，戲外的他不會像片中哥哥那樣刻意指導對方，「因為我自己也很不喜歡被教，比較喜歡是給我建議的方式，讓我自己去體驗看看。」但他也坦言，兄弟姐妹之間確實會有吃醋的心情，「就像電影裡的媽媽丁寧比較關心弟弟，哥哥也會覺得『為什麼不看看我』。」