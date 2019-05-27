《阿拉丁》台灣票房5天冠軍！「已有觀眾4刷」網爆雞皮：歌太好聽

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）首周末全台4956萬、北美稱霸台灣、北美票房冠軍。片中經典歌曲《A Whole New World》再度重現，讓不少影迷掀起回憶殺，雞皮疙瘩掉滿地，現在已有觀眾4刷，甚至跪求片商舉辦「K歌場」，希望可以在影廳大聲合唱。

▲《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供，以下同）



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《阿拉丁》台灣在22日周三晚場上映，首日以全台票房548萬奪下當日票房冠軍，周五、六、日3天再以台北票房1585萬台幣、全台票房4956萬，穩坐冠軍寶座，而且周日數字更是罕見超越周六票房，沒有因為是假日的最後一天而減少。

在PTT上，《阿拉丁》幾乎是一遍好評，「回憶殺」、「完全沒有毀童年」、「歌太好聽」、「雞皮疙瘩掉滿地」、「超出預期的好看」、「準備衝5刷」、「精靈威爾史密斯太棒」、「好幾段感動到讓我哭了」、「迪士尼有史以來最佳改編」、「賈方太帥」、「晚上看的廳全滿，還有換大廳的」

而《阿拉丁》北美地區於周五上映，首周末3天票房8610萬美金（約27億台幣），而適逢周一是「陣亡將士紀念日」為假日，連續4天假日預估將超過1億美金大關。全球累計票房達到2.07億美金（約65.1億台幣），許多外媒驚訝表示：「反應比預期還要更好！」