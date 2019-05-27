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挨轟抄襲SJ…《創造營》直接公開樂譜！　「專業團隊分析」打臉網友

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《創造營2019》近期舉行第3次公演，學員演唱節目自創的歌曲《敢》，副歌部分卻被質疑跟Super Junior《No Other》十分相似，引起抄襲爭議。對此，《創造營》音樂團隊「牛班」出面回應，直接公開2首歌曲樂譜，詳細分析曲子的構成，認為所謂的抄襲說「不符合事實且缺乏說服力」。

▲▼《創造營》第3次公演的歌曲《敢》，被發覺疑似抄襲Super Junior《No Other》。（圖／翻攝自騰訊視頻、YouTube／SMTOWN）

▲《創造營》第3次公演的歌曲《敢》被質疑抄襲Super Junior。（圖／翻攝自騰訊視頻、YouTube／SMTOWN）

牛班在27日發表微博PO文，談到近期引起熱議的抄襲風波：「作為《創造營2019》的音樂製作團隊，我們對此高度重視，第一時間聯繫了歌曲作者，並對此問題進行了討論。」經過商討，他們直接PO出《敢》和《No Other》的副歌樂譜，並全部移至C調，讓大家能夠更清楚、簡單地比對2首曲子的異同。

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牛班分析《敢》和《No Other》，2首副歌都是由2個4句段落構成，因為旋律型態相似，所以聽起來覺得比較像。不過，前者呈現的型態是「AAAB」、後者則是「AABB」，隨著歌曲推進，旋律便往完全不一樣的方向發展；加上整首歌和聲走向、段落設置、編曲手法都有明顯差異，「所以僅憑藉副歌段2首歌曲在歌曲動機上一定程度的巧合，來判定2首歌構成雷同，進而推論出『抄襲』的結論，是不符合事實且缺乏說服力的。」

▲《創造營》回應抄襲風波。（圖／翻攝自微博／牛班Newband）

▲《創造營》音樂團隊「牛班」回應抄襲風波。（圖／翻攝自微博／牛班Newband）

此外，對於另一首《蛻變》也被質疑抄襲西城男孩（Westlife）的《How to break a heart》，牛班同樣做出解釋，澄清2首歌只有副歌第1、2句聽起來略微相似，但是後面就有了明顯變化，整體和聲也很不一樣，「所以2首歌僅從和聲段落的差異上就可以判斷出創作的思路和型態完全不同。」

藉由詳細的樂曲分析，牛班委婉否認抄襲嫌疑，也回應大眾批評：「我們感謝各位網友對《創造營2019》及牛班的關注，也感謝大家對我們的監督。牛班團隊歷來重視原創，我們今後也將一如既往地把優秀的音樂作品帶給大家。」

▲《創造營》回應抄襲風波。（圖／翻攝自微博／牛班Newband）

▲牛班公開歌曲樂譜，詳細回應。（圖／翻攝自微博／牛班Newband）

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