ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

凌晨4點來電吵醒⋯是女明星打來！「聊到天亮」他苦笑：無話不談

記者洪文／綜合報導

香港導演關錦鵬24日在台出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂，身為「影后製造機」的他當然被問到如何幫助女演員進入角色之中。他透露，與張曼玉、梅艷芳等女明星合作，除了事前準備足夠的資料之外，更願意與她們分享彼此私密的事情，現場教戲時提醒她們把個人經歷加入到角色之中，讓這個角色詮釋更好。

▲▼香港導演關錦鵬出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂。（圖／甲上提供）

▲香港導演關錦鵬出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂。（圖／甲上提供）

在眾多女明星當中，關錦鵬導演坦承最愛梅艷芳，看她從歌星到演戲一路走來，唱歌跟平常講話方式非常不同，有一股非常特別的氣質。他自認很少跟演員成為朋友，但是跟梅豔芳卻是無話不談，某天更在凌晨4點接到梅豔芳來電問：「阿關，你睡了沒？」他苦笑：「早睡啦！」結果兩人就這樣莫名聊到了天亮，笑翻全場觀眾。

請繼續往下閱讀...

▲▼香港導演關錦鵬出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂。（圖／甲上提供）

▲香港導演關錦鵬來台，受到粉絲歡迎。（圖／甲上提供）
  
「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」經典作品《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》及《紅玫瑰白玫瑰》，集結了周潤發、梁朝偉、張國榮、梁家輝、秦漢、張曼玉、梅艷芳、劉嘉玲等黃金卡司。這是他睽違5年後再度在台舉辦講座，不僅2場映後座談在開賣48小時內秒殺售罄，其他放映場次更是一票難求，足以見證他的大師級魅力。

此外，關錦鵬導演睽違13年再執導演筒、集結鄭秀文、梁詠琪等眾多實力派演員同台飆戲的新片《八個女人一台戲》也即將在台上映。他在講座中偷偷透露，這部新片有向自己生涯最賣座的電影《胭脂扣》致敬，甚至還幽默了自己一番，讓粉絲期待不已。

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

推薦閱讀

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

關錦鵬, 梅艷芳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》邱子芯想談戀愛　出國「豔遇落空」看猛男秀解悶
  2. 音樂節狂歡一半…綠衣男呆站台前　觀眾驚「他有槍！」逃竄畫面曝光
  3. 握手後中頭獎、談中百萬生意！　陳勢安「神蹟」發功粉絲驚呼
  4. 挨轟抄襲SJ…《創造營》直接公開樂譜！　「專業團隊分析」打臉網友
  5. 《阿拉丁》台灣票房5天冠軍！「已有觀眾4刷」網爆雞皮：歌太好聽
  6. 飛飛翔翔4歲就直逼「176cm小樂腰部」！　暴風抽高神複製黑范基因
  7. 女歌手家玻璃「半面全碎」嚇傻　全因不小心做這件事
  8. 陳奕迅坐台下..林宥嘉秒變迷弟！　常太嗨被笑：喂有型一點
  9. 凌晨4點來電吵醒⋯是女明星打來！「聊到天亮」他苦笑：無話不談
  10. 溫昇豪不捨《與惡》女兒　喊話喬喬：要相信自己值得被愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366