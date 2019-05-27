凌晨4點來電吵醒⋯是女明星打來！「聊到天亮」他苦笑：無話不談

記者洪文／綜合報導

香港導演關錦鵬24日在台出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂，身為「影后製造機」的他當然被問到如何幫助女演員進入角色之中。他透露，與張曼玉、梅艷芳等女明星合作，除了事前準備足夠的資料之外，更願意與她們分享彼此私密的事情，現場教戲時提醒她們把個人經歷加入到角色之中，讓這個角色詮釋更好。

▲香港導演關錦鵬出席「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」大師講堂。（圖／甲上提供）



在眾多女明星當中，關錦鵬導演坦承最愛梅艷芳，看她從歌星到演戲一路走來，唱歌跟平常講話方式非常不同，有一股非常特別的氣質。他自認很少跟演員成為朋友，但是跟梅豔芳卻是無話不談，某天更在凌晨4點接到梅豔芳來電問：「阿關，你睡了沒？」他苦笑：「早睡啦！」結果兩人就這樣莫名聊到了天亮，笑翻全場觀眾。

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▲香港導演關錦鵬來台，受到粉絲歡迎。（圖／甲上提供）



「關錦鵬【女人心·女人情】 影展」經典作品《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》及《紅玫瑰白玫瑰》，集結了周潤發、梁朝偉、張國榮、梁家輝、秦漢、張曼玉、梅艷芳、劉嘉玲等黃金卡司。這是他睽違5年後再度在台舉辦講座，不僅2場映後座談在開賣48小時內秒殺售罄，其他放映場次更是一票難求，足以見證他的大師級魅力。

此外，關錦鵬導演睽違13年再執導演筒、集結鄭秀文、梁詠琪等眾多實力派演員同台飆戲的新片《八個女人一台戲》也即將在台上映。他在講座中偷偷透露，這部新片有向自己生涯最賣座的電影《胭脂扣》致敬，甚至還幽默了自己一番，讓粉絲期待不已。