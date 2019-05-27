ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《阿拉丁》出現《冰雪奇緣》角色！「5大迪士尼彩蛋」網：刷2次沒發現

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）上映首周，全球票房開出紅盤。眼尖的網友發現片中出現5個「迪士尼宇宙」的電影彩蛋，包括《灰姑娘》、《獅子王》，更疑似出現《冰雪奇緣》的重要角色，讓其他看過電影的網友驚嘆：「刷了2次都沒發現！」

—以下含有《阿拉丁》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

請繼續往下閱讀...

《魔法奇緣》

在《阿拉丁》真人電影開頭，威爾史密斯翻唱經典歌曲《Arabian Nights》時，畫面拉到阿格拉巴王國各個場景，其中一段是人們在水中釋放天燈，被認為是致敬《魔法奇緣》的經典畫面。

▲▼《阿拉丁》彩蛋。（圖／翻攝自ScreenRant）

《冰雪奇緣》
 在《阿拉丁》真人電影當中有位「安德斯王子」，前來阿格拉巴王國向茉莉公主求婚，他的衣著是寒冷地區使用的皮毛，口音也暗示著他來自北方，許多網友認為就是《冰雪奇緣》的漢斯王子。

▲▼《阿拉丁》彩蛋。（圖／翻攝自ScreenRant）

《灰姑娘》
 阿拉丁在《阿拉丁》真人電影當中，思考第1個願望的時候，精靈在旁邊堆了兩座城堡，其中一座城堡就是迪士尼片頭LOGO的《灰姑娘》城堡，而且還有模仿片頭出現放煙火的特效。

▲▼《阿拉丁》彩蛋。（圖／翻攝自ScreenRant）

《獅子王》
 在1992年《阿拉丁》動畫電影中，洞穴入口的外型是老虎，不過這次在《阿拉丁》真人電影裡面，入口外型變成獅子，疑似為即將上映的《獅子王》真人電影彩蛋。

▲▼《阿拉丁》彩蛋。（圖／翻攝自ScreenRant）

《睡美人》
 阿拉丁在《阿拉丁》真人電影當中化身「阿里王子」，一度被茉莉公主拿著地圖逼問他的國家真實位置，精靈及時在地圖上面畫了許多地標救援成功，其中「Fantasyland」（幻想世界）是美國加州迪士尼樂園、香港迪士尼樂園以《睡美人》的城堡打造的知名園區。

▲▼香港迪士尼樂園，幻想世界「睡美人城堡」。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港迪士尼樂園，幻想世界「睡美人城堡」。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦閱讀

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

寫給楊丞琳的歌被控抄襲！　吳青峰「真的一樣欸」道歉吐真相

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

YG社長爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

辣一波！4女星穿泳裝一字排開「8雪球放送」　網噴鼻血：夏天真好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿拉丁, 冰雪奇緣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星
  2. 記者趙立Cosplay做公益「10年無間斷」：只想分享快樂
  3. 市價5千只賣2折？謝震武「收貨現拆」驚覺詐騙秒退件
  4. 梁靜茹20年前報紙出土！青澀模樣曝光..憶當企劃過往：好害怕
  5. 喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎
  6. 子瑜「回台北度假」零遮掩現身機場！　喜見粉絲甜笑送愛心
  7. 曾智希「大腿被割出10cm傷口」　醫護人員脫口：好精采
  8. 修杰楷、楊銘威兩家人出遊！咘咘合體Mia…Bo妞「這手勢」網笑噴
  9. 劉在錫親自拜訪「剛剛以村」！釜山又有藝術文化新景點
  10. 五月天、蘇打綠都挺她！　新人歌手嗨翻：激動想哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366