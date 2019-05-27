《阿拉丁》出現《冰雪奇緣》角色！「5大迪士尼彩蛋」網：刷2次沒發現

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）上映首周，全球票房開出紅盤。眼尖的網友發現片中出現5個「迪士尼宇宙」的電影彩蛋，包括《灰姑娘》、《獅子王》，更疑似出現《冰雪奇緣》的重要角色，讓其他看過電影的網友驚嘆：「刷了2次都沒發現！」

—以下含有《阿拉丁》部分劇透，斟酌觀賞—

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《魔法奇緣》

在《阿拉丁》真人電影開頭，威爾史密斯翻唱經典歌曲《Arabian Nights》時，畫面拉到阿格拉巴王國各個場景，其中一段是人們在水中釋放天燈，被認為是致敬《魔法奇緣》的經典畫面。

《冰雪奇緣》

在《阿拉丁》真人電影當中有位「安德斯王子」，前來阿格拉巴王國向茉莉公主求婚，他的衣著是寒冷地區使用的皮毛，口音也暗示著他來自北方，許多網友認為就是《冰雪奇緣》的漢斯王子。

《灰姑娘》

阿拉丁在《阿拉丁》真人電影當中，思考第1個願望的時候，精靈在旁邊堆了兩座城堡，其中一座城堡就是迪士尼片頭LOGO的《灰姑娘》城堡，而且還有模仿片頭出現放煙火的特效。

《獅子王》

在1992年《阿拉丁》動畫電影中，洞穴入口的外型是老虎，不過這次在《阿拉丁》真人電影裡面，入口外型變成獅子，疑似為即將上映的《獅子王》真人電影彩蛋。

《睡美人》

阿拉丁在《阿拉丁》真人電影當中化身「阿里王子」，一度被茉莉公主拿著地圖逼問他的國家真實位置，精靈及時在地圖上面畫了許多地標救援成功，其中「Fantasyland」（幻想世界）是美國加州迪士尼樂園、香港迪士尼樂園以《睡美人》的城堡打造的知名園區。

▲香港迪士尼樂園，幻想世界「睡美人城堡」。（圖／達志影像／美聯社）

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