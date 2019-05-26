記者吳孟庭／綜合報導

真人版電影《阿拉丁》正在全球熱映，三位主要演員包含飾演神燈精靈的好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith），齊上美國節目《詹姆斯科爾登深夜秀（The Late Late Show with James Corden）》宣傳，快閃街頭表演片中經典歌舞橋段，但只見路人表情呆滯、眼神死，還狂按喇叭，冷淡反應形成另類「笑」果。

▲威爾史密斯馬路上演《阿拉丁》 路人眼神死狂按喇叭！（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

請繼續往下閱讀...

威爾史密斯攜手「阿拉丁」梅納馬蘇德（Mena Massoud）與「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott），加上節目主持人詹姆斯科爾登（James Corden）扮演猴子「阿布」，計畫趁著馬路上紅燈時間，在路口帶來《阿拉丁》豪華的歌舞場景。

不過他們超級認真想重現電影，不只演員都全副武裝，還帶著10多名伴舞，連布景都超講究！第一個紅燈亮起，威爾史密斯隨背景音樂現場清唱，卡車司機看到大批人潮衝出來都看傻了眼，接著舞群後面還噴出火焰，在旁邊加油站洗車的小姐插腰、皺眉頭，看不懂現在在演哪齣。

▲威爾史密斯馬路上演《阿拉丁》（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

接著第二個紅燈，男主角騎著大象雕像、女主角坐椅子一起推到斑馬線上，威爾史密斯唱到忘我還把腳跨在第一輛車的保險桿上，車主興奮到坐在車窗上跟著音樂舞動，但也有人扶著脖子仰頭望天，甚至一變綠燈就狂按喇叭，兩樣情的反應形成超大反差。

▲《阿拉丁》魔毯重現靠堆高機！（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

最後歌舞劇還進入高潮，使出大絕招讓4人可以共乘在「魔毯」上高歌，而魔毯的重現竟是找來堆高機放上床墊，4人乘坐在上唱到高潮處還會往上昇。製作組超用心，後面拉起紫色布條代表著美麗夜色，網友直呼根本大型版《超級變變變》！

註：《超級變變變》是日本知名綜藝節目，由素人報名，競賽變裝表演。

▼《阿拉丁》快閃街頭表演。（影片來源：YouTube The Late Late Show with James Corden）