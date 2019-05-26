《地下狂熱趴》爛番茄96％高分！外媒：繼承《猜火車》靈魂

記者洪文／綜合報導



台北電影節26日公布以音樂相關電影片單，包括被譽為繼承《猜火車》靈魂的《地下狂熱趴》、今年在多倫多影展首映口碑爆棚，描寫主人翁懷抱著遠大的夢想，立志要成為鄉村音樂天后的《老娘是天后》、全片貫穿優美琴音卻驚悚懸疑的《為琴癡狂》、印度少見的清新愛情喜劇《印度小情歌》、金球獎與艾美獎雙料視后伊莉莎白摩斯的《她的搖滾滋味》、紐約愛樂樂團第一位女性指揮家勵志故事《首席指揮家》等片。



《地下狂熱趴》（Beats）在鹿特丹影展首映時佳評如潮，更在美國評論網站《爛番茄》（Rotten Tomatoes）新鮮度達96%超高評價。該片勾勒已遠去的1990年代英國銳舞電音運動，故事源自導演的成長經驗，描寫無所事事的小鎮少年，面對未來的迷茫，試圖從地下音樂找到自我認同。荷爾蒙爆棚的自由冒險，脫序演出為反政府的體制衝撞，各種衝突一觸即發，並以黑白畫面呈現青少年時期記憶感，電音節奏作為青春的背景音樂，在熱血中銘刻永生難忘的友誼，好萊塢媒體《綜藝報》（Variety）更形容該片宛如繼承了《猜火車》的靈魂。

▲《地下狂熱趴》劇照。（圖／台北電影節提供）



在多倫多影展首映就獲得觀眾好評的《老娘是天后》（Wild Rose），描述23歲的單親媽媽才剛剛假釋出獄，腳上還戴著電子腳鐐，但天生擁有動人嗓音的她，卻懷抱著遠大的夢想，立志要成為鄉村音樂天后！經歷了重重阻礙，在夢想與家庭之間不斷拉鋸的她，考驗她究竟如何抉擇未來的方向。演唱兼備的愛爾蘭新星傑西伯克利（Jessie Buckley）在片中大展神采，充滿渲染力的聲音完美詮釋多首鄉村歌曲，訴說著家與夢的動人情感，魅力十足。

▲《老娘是天后》劇照。（圖／台北電影節提供）



《為琴癡狂》（God of the Piano）一舉入圍鹿特丹國際影展大銀幕獎及阿根廷布宜諾斯艾利斯國際獨立影展最佳影片提名，以色列導演伊泰．塔爾（Itay Tal）自編自導的首部劇情長片，故事圍繞琴藝精湛的鋼琴女神，望子成龍到走火入魔的境界，電影以編織優美琴音與驚悚懸疑，將一位母親的瘋狂執著刻劃入裡，爆點接二連三，震撼譜寫複雜的人性寓言，猶如以色列版的《你的孩子不是你的孩子》。

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▲《為琴癡狂》劇照。（圖／台北電影節提供）



跳脫印度寶萊塢電影給人的想像，《印度小情歌》（The Odds）帶來少見的清新愛情喜劇，為印度影壇帶來不一樣的氣息。對稱的影像結構，加上甜美又古靈精怪的風格，彷彿魏斯安德森走進《艾蜜莉的異想世界》，伴隨著輕快活潑的搖滾樂曲，故事就此展開。陰錯陽差錯過升學大考的高中男孩、女孩，在同學們振筆疾書的時候，一起大鬧街頭，經歷魔幻的一天。這是印度導演梅葛拉瑪斯娃米（Megha Ramaswamy）首部長片，延續其影像創作一貫的獨立反叛精神，以性格強烈鮮明的女性角色作為故事主角，宛如對印度傳統社會的尖銳提問。

▲《印度小情歌》劇照。（圖／台北電影節提供）



《她的搖滾滋味》（Her Smell）描述嚐到成功滋味的龐克浪女，初紅乍紫的人生就此旋繞於藥物、酒精、怪奇信仰之中，無法自拔。金獎影后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）張狂無比的演出，令人過目難忘。

▲《她的搖滾滋味》劇照。（圖／台北電影節提供）



改編真人實事並以戲劇化呈現的《首席指揮家》（The Conductor），呈現紐約20、30年代音樂風貌重現，令人心醉神迷。古典、爵士、歌舞劇琳瑯滿目，配樂更不時感性呼應著主人翁的心情，精彩重現紐約愛樂交響樂團第一位女性指揮家安東妮亞布莉可（Antonia Brico）的傳奇故事。



2019台北電影節將自6月27日至7月13日舉行。

▲《首席指揮家》劇照。（圖／台北電影節提供）