吳可熙登上法國媒體「全版專文報導」：這位台灣女演員是最漂亮的

記者洪文／綜合報導

電影《灼人秘密》日前在坎城影展世界首映獲各界迴響，上百家外國媒體爭相約訪導演趙德胤與編劇兼女主角吳可熙，法國兩大報《世界報》、《解放報》都以大篇幅專文報導這部以「#MeToo」為題材的作品驚悚類型片，甚至在開頭形容她就算在大清早依舊有魅力，「這位台灣女演員暨編劇已經是最漂亮的。」

▲▼吳可熙登上法國《解放報》。（圖／岸上影像提供）



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法媒《解放報》昨刊登吳可熙的全版專訪，文內提及為了讓電影產業，甚至是各個產業裡的性別歧視完全消失，吳可熙鼓勵女性激情又熱情地去追求自己內心深處的夢想，主動為自己創造機會，不再等待。她表示：「並不是為了寫一個劇本來抨擊什麼，這純粹是關於寫作，因為當你寫作時，你會更加了解自己和電影。」該篇筆者也在末段疾呼「拿筆吧！女性們，這就是自由！」

吳可熙接受外媒專訪時，有記者告訴她，「很多勇敢的女生發聲講出自己的故事，而我的勇敢在於集結她們的力量，將那些話語變成一個劇本、一個作品，涵蓋這幾年「#MeToo」所有的事件，是今年極具力量與代表性的重要作品」。這些反饋讓曾經歷2年失業、窩在家裡寫作的吳可熙感動說，「很開心我有堅持下來、沒有放棄，他們給予我的鼓勵，讓我感覺有其他人跟我站在一起，發現自己並不孤獨，希望《灼人秘密》也能鼓勵很多人，讓他們不再孤單」。

▲吳可熙登上法國《世界報》。（圖／岸上影像提供）



趙導則以一篇「你相信命運嗎？」臉書千字文抒發這趟坎城心情，他將自己36年的人生歷程倒轉從頭，娓娓道出他如何從一個緬甸腊戌鄉下小孩，一路接受命運的挑戰與眷顧，直到今日踏上坎城影展。這4千多字彷彿一封寫給電影的情書，他自問為什麼要拍電影？答案是：「電影不需要我，但我需要電影，我需要電影來表達我的私密的情感…和感受…和觀察…。」希望大家開放自由地來看《灼人秘密》這部電影。

▲導演趙德胤、女主角兼編劇吳可熙。（圖／岸上影像提供）



趙導最後分享他昨天清早，獨自坐在旅館餐廳，突然被美國大導昆汀塔倫提諾拍肩，原來昆汀也下榻這間旅館，隨即昆汀用15分鐘連珠砲的方式，講出他看到《灼人秘密》裡藏著的佈局與暗示，還深怕去上廁所會錯過一絲重要劇情。昆汀的讚賞，讓趙導十分吃驚也感到鼓勵，他寫到「天下還有什麼比能了解你…懂你…更好的慰藉呢？」網友紛紛轉發此文，並留言表示獲得感動與啓發，更有人讚趙導與昆汀是英雄惜英雄。

《灼人秘密》由台灣、緬甸、馬來西亞三方合製，導演趙德胤與吳可熙共同編劇，吳可熙、宋芸樺、夏于喬等人主演，海外由CAA代理北美發行、法國優質發行商LUXBOX代理全球發行，預計7月19日在台上映。

法國媒體《解放報》部分內容翻譯：

現在是坎城影展上午10點，這位台灣女演員兼編劇已經是最漂亮的了 ! 她在這家法式餐廳的露台上以色彩跳舞，也以她的優雅發誓。她穿著一件閃亮的透明襯衫，覆蓋住她超薄的身體，坐在柔軟卻高低不平的軟墊子上。

「我也受到了在#MeToo期間發表演講、創造出嶄新觀點的女演員的啟發。她們說話的聲音越大，我受到的啟發就越多！我開始編寫自己的劇本。」

為了讓電影產業裡或甚至是各個產業裡的性別歧視完全消失，吳可熙建議並鼓勵女士們激情又熱情地去追求自己內心深處的夢想,並主動為自己創造機會，不再等待！

「這不並是為了寫一個劇本來抨擊甚麼，這純粹是關於寫作，因為當你寫作時，你會更加了解自己和電影。」

所以，拿筆吧！女士們，這就是自由！