30歲李政宰長這樣！逆齡演出男大生　車禍失憶譜純愛戀曲

文／yeonhee

오버 더 레인보우 // 跨越彩虹 （2002）

如果你看習慣李政宰在電影逞兇鬥狠，或是《與神同行》裡的閻羅王形象，那可以試著找出2002年這部《跨越彩虹》，看看當年30歲的政宰叔，如何逆齡演出純情男大生，和女主角譜出一段揪心的愛情故事！

雨後，真的會有彩虹嗎？

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《The Trace of Sunshine》是電影中男主角寫給女主角的英文詩標題，形容那一絲陽光縷照，也可以是陽光的蹤跡。詩裡重複使用著「彩虹」這個詞語，代表著童真、也代表著希望。這兩個元素也不約而同成了電影裡異常重要的成分，彩虹代表的一線希望，就是男主角抱著尋回記憶的願望；而陽光則是蘊含著男女主角最終墜入愛河的明媚絢麗。

男主角李尚俊（李政宰 飾演）在去見還是好朋友關係的女主角江永怡（張真英 飾演），想要把心裡對她的感受完完全全說出來時，不小心遇上了車禍，可萬幸的是車禍沒傷到他一分一毫，只奪走了他部分的記憶。就這樣，尚俊偶然地聯絡上了永怡，並在她的幫助下，兩人踏上了尋找尚俊的記憶之旅。

電影利用唯美的拍攝手法，穿梭於現實和記憶的片段，尚俊與一個又一個女生見面，卻發覺令自己怦然心動的並不是她們，也在此時此刻自己和永怡的友情正邁向愛情。電影裡的男和女正值青春年華，就算飾演大學生還是綽綽有餘，稚嫩的當兒也少不了一份討喜。

滑雪場、大學校園、攝影社...那些我們曾經都有過的時刻，懷抱著憧憬和夢想。尚俊被通知要去服兵役了，卻在火車行駛途中跳軌逃跑了，只為把藏在心裡已久的話語告訴女主角，卻因為朋友的逆襲，只能在雨中和她擦肩而過，默默接受所謂命運的安排，可他始終沒放棄過她。

故事雖然有點老套，卻因為男女主角的演出，把愛的味道拍得絲絲入扣，隨著影片把男主角不見的記憶片段以第三者角度細細交代，到最後讓觀眾們像女主角那樣恍然大悟，知道自己原來是男主角心裡始終無法忘懷的那個女生。

電影裡，有女主角叫時任氣象廣播員的男主角別那麼嚴肅地報告天氣，而男主角沒多想就照做了— 以滑稽又風趣的形式，代替了傳統乏味的天氣預告陳述，而男主角也因為這樣被上級訓了一頓。雖然這只是一小部分，也顯露出男主角對女主角所說的每一句話，都給予留意，放在心上，就算沒了記憶，心裡對這個異常重要的人還是非常關注。

最後，男主角找回了記憶，也成功在這個旅程中和女主角一起尋找到愛情的入口，準備開始一段刻畫著兩人的寫生簿。影片的最後一幕以女主角坐在窗戶旁，一縷陽光照射在她臉上，就如那首男主角寫給她的詩一樣，發現了她身上散發的陽光，也寓意了雨後陽光明媚，彩虹終於出現。可能就在那個時候，攝影技術高超的男主角，舉起了相機，攝下了這一幕，也從此愛上了她，才會有後來的「The Trace of Sunshine」。

彩虹，是希望，而最後彩虹的出現，代表了願望的成真。

▼《跨越彩虹》預告。（影片來源：YouTube KoreaFilm，如遭刪除敬請見諒。）

yeonhee

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