PRISTIN解散、NU'EST不紅5年　全歸咎一間沒耐心的公司

文／多雲時晴

南韓「PRISTIN」是Pledis娛樂公司在2017年推出的女子團體。對於曾經欣賞過選秀節目《Produce 101》第一季的觀眾而言，必然對她們感到無比熟悉，因為10位成員有7位，在2016年都曾參與過這個節目；而隊長娜榮與成員潔瓊，最後也順利以限定女團I.O.I先行出道。

▲PRISTIN剛出道就以高認知度受到關注。（圖／翻攝自PRISTIN臉書）

正因如此，2017年PRISTIN亮相時，因多數成員已有些許知名度，而獲得許多期待。沒想到2年來，扣除小分隊PRISTIN V外，她們只發行了兩首數位單曲與兩張迷你專輯，僅僅拍攝4支音樂錄影帶。更沒想到的，是在2019年5月24日，Pledis宣布解除周潔瓊、金譽媛、裵成嬿3人之外其餘7人的合約，PRISTIN正式解散，只留下無限唏噓。

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關於Pledis：一間不擅於等待的公司

想到Pledis的代表女團，第一個會浮現的，絕對是After School。

▲韓女團After School紅極一時。（圖／翻攝自After School臉書）

從出道到獲得音樂節目初一位，After School花了一年的時間，並接著以〈BANG!〉這首歌曲成為紅極一時的女子團體。只可惜，「入學與畢業制度」的設計雖然新穎，卻不合時宜。當人氣成員陸續畢業，新加入的成員卻無法彌補知名度的差距時，After School只能面對逐漸走下坡的事實。至今，雖然After School仍未解散，但Pledis或許因為不知道如何出牌才能致勝，因此乾脆不出牌，成為今日公司、成員與粉絲三方皆彼此瞪眼的狀態。

作為Pledis首個男團的NU'EST，則反映出公司亟欲取得成功的焦慮。

過去每一次回歸，NU'EST的風格皆大有不同，因為公司在嘗試哪一種風格能取得爆炸性的成功，卻忽略了「若造型與曲風在短時間內缺乏一致性，團體的特質就會被抹滅」，在差異間流失的粉絲自然會比吸引而來的歌迷更多。別忘了，他們是在近乎被公司放棄的情況下，參與第二季《Produce 101》，若不是在節目中得到熱烈迴響，他們大概也會被冷凍到今年初，然後直接「被解散」。

▲NU'EST差點也走不下去。（圖／翻攝自NU`EST臉書）

若偶像市場像一場牌局，Pledis就是一個想要立即獲益的玩家。儘管挫敗是必須的，但在一兩次沒有達到預期效益之後，他們就會棄權。因此，Pledis總是忽略扎下堅實基礎的「累積期」，公司裡只有兩個極端：一年左右便能走向一線的團體（如After School、Seventeen），要不然就是如NU'EST、PRISTIN，直接成為偶像世界裡的「棄子」。

對多數歌手而言，沒有經歷「累積期」，哪有日後的「人氣爆發期」可言？在歌手培育的路上，Pledis有一手好牌，卻沒有耐心。他們往往在團體的累積期縮手，誤以為組合已經沒有未來，因此乾脆棄權。其實，是公司自己放棄了這些偶像的可能性，放棄了能夠走向巔峰的未來。

解散後的PRISTIN：願所有女孩都能繼續發光

我始終記得，在第一季《Produce 101》初次評價裡，這群女孩有多麼明亮耀眼，獲得多少肯定與讚嘆。

另外，我特別喜歡的，是PRISTIN的Rena（姜藝彬）在「位置評價」時，表演的《Turtle Ship》這首歌。當時同臺演出的另一位組員，就是現在(G)I-DLE的隊長田小娟。如今看來，又是不同的感受。

很可惜，當初許多參賽者的能力與獨特性，在成為PRISTIN後，並沒有順利被開發與呈現。甚至，即便有好歌曲的出現，公司在舞台呈現與服裝造型上，卻始終無法營造出相對應的質感。



這些女孩的才華與實力，絕對值得一個發光發熱的機會。希望在離開公司後，所有成員都能在未來，持續向光成長。

延伸閱讀►現實殘酷，更顯堅韌與明亮──逆行神話NU’EST的聆聽手冊

本文出自外稿作家：多雲時晴



白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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