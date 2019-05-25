ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯有倫開唱變同學會！他驚喜上台合唱..加碼beatbox全驚艷

記者盧薇淩／台北報導

柯有倫24日於Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會舉辦個唱，即使近期忙於拍戲，始終對搖滾樂無法忘情，一上台蹦蹦跳跳接連演唱 《Ｗelcome to Ｍy Ｗorld》、《黃皮膚》跟《拚了》，搖滾火力一下把現場氣氛炒熱。多才多藝的柯有倫，現場演唱自己創作的電影《陣頭》插曲《再給我多一天》，還翻唱茄子蛋《浪子回頭》，大展搖滾型男魅力，現場粉絲尖叫聲不斷。

▲▼柯有倫在legacy開唱 。（圖／legacy提供）

▲柯有倫在legacy開唱，好友張懷顥上台合唱。（圖／legacy提供）

此外，好人緣的柯有倫開唱，一票好友情義相挺到場支持。率性的他，隨機點名好友Darren與數名高中同學上台合唱《笨小孩》，Darren一上台即吐槽柯有倫眼睛小，怕他看不到提詞機，讓全場樂迷笑翻；懷秋的弟弟張懷顥目前正在籌備專輯，也與柯有倫熟識已久，被柯有倫點名上台合唱《Be Ur Man》慶祝同婚專法上路，張懷顥雖然謙虛地說自己剛好燒聲，一開口合唱卻讓全場驚豔，更使出Beatbox絕招助陣。而柯有倫最知名的合唱曲之一《愛死你》，也邀請到老婆的好友上台對唱，現場彷彿同學會。

請繼續往下閱讀...

▲▼柯有倫在legacy開唱 。（圖／legacy提供）

▲柯有倫和一幫好朋友合唱。（圖／legacy提供）

演唱會中除了多首搖滾勁歌，柯有倫也藉由音樂緬懷父親柯受良，不僅翻唱爸爸很喜歡唱的《征服》，更於演唱自己的創作《ＩMiss You》時，播放父親的影像以紀念父親，真摯的情感讓人為之動容。演出尾聲，柯有倫更祭出多首金曲，包括《零》、《哭笑不得》、《飛》，帶著樂迷重溫每個時期的經典作品，氣氛相當溫馨。

▲▼柯有倫在legacy開唱 。（圖／legacy提供）

▲▼柯有倫一連演唱多首歌曲。（圖／legacy提供）

▲▼柯有倫在legacy開唱 。（圖／legacy提供）

推薦閱讀

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柯有倫, 張懷顥, darren

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強
  2. 9歲Kimi玩卡丁車洩真實身高！　站林志穎旁邊「只差一個頭」
  3. 馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫
  4. 王子揭13年前《棒棒堂》出道秘辛　「我反對用王子當藝名」
  5. 《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰
  6. 《如懿傳》日本劇名飄「中二」味！　網傻眼：雷都爆光啦
  7. 神話Andy台語甜喊：某ㄟ甲奔！　500粉絲拋繡球搶親
  8. 郭彥均汽車旅館泡澡...巴鈺共浴海綿搓背　他痛喊：去魚鱗嗎！
  9. 李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病
  10. 雙胞胎超商休息區量血壓　一轉頭...竟是「這群人」展榮展瑞！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366