柯有倫開唱變同學會！他驚喜上台合唱..加碼beatbox全驚艷

記者盧薇淩／台北報導

柯有倫24日於Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會舉辦個唱，即使近期忙於拍戲，始終對搖滾樂無法忘情，一上台蹦蹦跳跳接連演唱 《Ｗelcome to Ｍy Ｗorld》、《黃皮膚》跟《拚了》，搖滾火力一下把現場氣氛炒熱。多才多藝的柯有倫，現場演唱自己創作的電影《陣頭》插曲《再給我多一天》，還翻唱茄子蛋《浪子回頭》，大展搖滾型男魅力，現場粉絲尖叫聲不斷。

▲柯有倫在legacy開唱，好友張懷顥上台合唱。（圖／legacy提供）



此外，好人緣的柯有倫開唱，一票好友情義相挺到場支持。率性的他，隨機點名好友Darren與數名高中同學上台合唱《笨小孩》，Darren一上台即吐槽柯有倫眼睛小，怕他看不到提詞機，讓全場樂迷笑翻；懷秋的弟弟張懷顥目前正在籌備專輯，也與柯有倫熟識已久，被柯有倫點名上台合唱《Be Ur Man》慶祝同婚專法上路，張懷顥雖然謙虛地說自己剛好燒聲，一開口合唱卻讓全場驚豔，更使出Beatbox絕招助陣。而柯有倫最知名的合唱曲之一《愛死你》，也邀請到老婆的好友上台對唱，現場彷彿同學會。

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▲柯有倫和一幫好朋友合唱。（圖／legacy提供）



演唱會中除了多首搖滾勁歌，柯有倫也藉由音樂緬懷父親柯受良，不僅翻唱爸爸很喜歡唱的《征服》，更於演唱自己的創作《ＩMiss You》時，播放父親的影像以紀念父親，真摯的情感讓人為之動容。演出尾聲，柯有倫更祭出多首金曲，包括《零》、《哭笑不得》、《飛》，帶著樂迷重溫每個時期的經典作品，氣氛相當溫馨。

▲▼柯有倫一連演唱多首歌曲。（圖／legacy提供）