林俊傑：小哥小嫚嫩好！　大撂道地青島話...秒逗樂3萬粉

記者盧薇淩／台北報導

「JJ」林俊傑「聖所」2.0世界巡迴演唱會24日時隔4年再次到青島開唱，現場吸引近3.5萬人齊聚青島國信體育場， 一開場，JJ 就高喊：「小哥、小嫚（小姑娘）、大爺，大娘，嫩好（你們好）！」用道地青島話把全年齡層的現場觀眾問候了一遍，「我知道青島銀（人）都愛吃嘎啦（蛤蜊）、哈（喝）啤酒、洗海澡（去海邊），但是青島銀（人）喜不喜歡林俊傑（青島話）」，JJ逗趣的山東腔發音，瞬間拉近和觀眾的距離。

▲林俊傑青島開唱。（圖／JFJ PRODUCTION）



山東歌迷的現場合唱聲十分令人震撼，特別是2.0才被收入曲目《Always Online》，青島站現場觀眾的合唱實力太令人驚艷，JJ馬上在《背對背擁抱》全場大合唱的尾聲，用華麗的轉音唱出「我愛的青島」回應大家，也因為青島觀眾的熱情，整個晚上JJ時常用歌聲唱出「青島」的名字。



作為「聖所2.0」的第九站，也是聖所系列巡演的第45場， JJ國際歌友會山東分會的粉絲給足JJ應援火力，當JJ唱著《第幾個100天》走上觀眾區上方的延伸舞臺，呼應著歌曲中《第幾個一百天》，也像剛熱戀，全場「我們永遠熱戀吧」的粉紅色應援橫幅，讓現場充滿浪漫粉紅泡泡。

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▲林俊傑用青島話打招呼。（圖／JFJ PRODUCTION）



JJ現場分享舉辦「聖所」巡演的初衷，希望在生活中遇到不開心的粉絲，在現場可以「忘憂」並得到勇氣和力量，當大家在大合唱中回憶青春，JJ說：「聖所的音樂給你和我正能量，讓我們彼此永遠變得更好！」JJ一直以來的用心和付出，得到現場觀眾的最用心的回應。聖所青島站之後， 將於6月15日在安徽合肥體育中心體育場再次出發，同樣是相隔了4年再次開唱。

▲▼林俊傑開唱，台下擠入3萬人。（圖／JFJ PRODUCTION）