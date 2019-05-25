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佘詩曼《跑男7》對決男星「按頭浸泥水」　網驚噴表情包：嫻妃娘娘發功！

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星佘詩曼因《延禧攻略》的「嫻妃」爆紅，受邀參加超人氣陸綜《奔跑吧》（跑男7），雖然是玩遊戲，卻是火力全開！她在遊戲中要搶玩偶，不惜將男星王彥霖的頭往泥裡按，畫面嚇翻網路。

▲▼佘詩曼壓王彥霖按泥裡。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲佘詩曼（上）對王彥霖按頭浸泥水。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

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佘詩曼玩遊戲完全不手軟，面對一場泥濘大戰中，要搶玩偶取勝。她綁著雙辮子，整個人陷在泥中仍活動自如，為了把玩偶搶到手，猛力將王彥霖往泥裡按下，整個人趴在對方身上壓制，宛如重現《延禧攻略》中，對決高貴妃的兇狠一幕，令男方不斷求饒「我給詩曼！我給詩曼！」

▲▼佘詩曼壓王彥霖按泥裡。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲佘詩曼壓倒王彥霖，網友形容「嫻妃娘娘發功！」（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

網友笑讚佘詩曼戰鬥力強，「嫻妃娘娘發功了」、「大爺被娘娘按在泥裡起不來」、「不愧是活在宮鬥劇的女人」、「綜藝節目玩得開，效果才好，如果每個嘉賓都恭恭敬敬那就很無聊了。」女神壓倒男人的畫面，掀起眾人搶做表情包，紛紛P圖加上字幕，包括「聽說你要做頭髮」、「工作、生活，我」、「不，你只能喜歡我！」

▲▼佘詩曼壓王彥霖按泥裡。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲佘詩曼按頭王彥霖畫面太強烈，噴出表情包。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲▼佘詩曼壓王彥霖按泥裡。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲佘詩曼按頭王彥霖，網友聯想到「工作、生活，我。」（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

▲▼佘詩曼壓王彥霖按泥裡。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲佘詩曼按頭動作，被形容「摁住了命運的脖梗子。」（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

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