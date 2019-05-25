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吳建豪《街舞2》喚醒觀眾唱跳歌手記憶！美日韓跨國合作完美駕馭

娛樂報鹿仔 傑米鹿

KPOP＆華語音樂的長期觀察人員，寫過近千篇流行音樂報導，訪問過近百位..

文／傑米鹿

近日，吳建豪因在《這就是街舞2》中擔任新加入的導師，而再次受到觀眾注目，大家瞬時間想起「哇對，吳建豪也很會跳舞」。多年以來，我一直認為吳建豪是一個實力被低估的歌手與表演者，尤其他在音樂上與表演上付出的努力，和作品受到的注目，始終有些不成正比。

▲吳建豪《這就是街舞2》。（圖／翻攝自這就是街舞2微博）

▲吳建豪擔任《這就是街舞2》導師。（圖／翻攝自這就是街舞2微博）

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你知道吳建豪在日本、韓國，都發行過正式唱跳音樂作品嗎？他甚至曾經跟共和世代（OneRepublic）的創作首腦邀歌合作，唱了一首〈Is This All〉，也和火星人布魯諾Bruno Mars邀過兩首歌，做成了〈Knocking〉，另一首〈Better〉則放在日文專輯裡了。他的作品某些程度上，可以說是華人流行音樂中最和國際流行元素接軌的歌手，我想這樣說，一點都不過分。

▼吳建豪與Ryan Tedder合作《Is This All》。（影片來源：YouTube UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂）

既然這篇文章聊到《這就是街舞2》，不如先從舞蹈的部分說起。下面這首〈下一首情歌〉是吳建豪在2016年推出《#MWHYB 音樂不羈》專輯時的歌曲，這是一首情歌，但MV中吳建豪卻試圖用一種「一鏡到底」的方式，以「現代舞」的風格與女舞者演繹歌曲中的情緒與轉折，難度相當高，非常精彩。這可能也是在節目中看不太到的舞蹈風格展現，但卻將肢體的柔潤度、兩人的情感火花，詮釋得非常精彩。

▼吳建豪《下一首情歌》。（影片來源：YouTube UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂）

接下來說說吳建豪在日、韓所發行的音樂作品。吳建豪共發行過6張日文單曲，3張日文專輯。活動期約是2009～2013年間，也在日本開過個人演唱會與見面會。以下是吳建豪在日本發行的唱跳歌曲。

▼吳建豪《Reason》MV。（影片來源：YouTube lpluvr346，如遭刪除敬請見諒。）

至於韓文作品，那就要說吳建豪真的是華人圈接觸韓流音樂的先驅者。

早在2006年（你沒看錯是2006），吳建豪就與已經開始solo活動的元祖偶像男團H.O.T.成員安七炫，組成了跨國男子團體「KANGTA & VANNESS」，而且這首歌至今還掛在SMTOWN的官方YouTube頻道上。在這個組合裡吳建豪負責較多是Rap的部分，安七炫負責領唱，可惜兩人的組合就僅此一張，沒有繼續發展。當然，還有跟2PM的Junho（준호）合唱的〈不敗〉，也是少數的中韓合唱合作。

▼KANGTA & VANNESS主打歌《Scandal》MV。（影片來源：YouTube SMTOWN）

至於近日吳建豪在節目中展現的「帥與皮的結合」，則可以從他2016年的《#MWHYB 音樂不羈》專輯中找到端倪。

那張專輯吳建豪的舞蹈與音樂風格都是一種美式復古嬉皮風，帶著一些放克音樂的感覺。除了觀看舞蹈之外，也可以從吳建豪如何製作、演繹此類音樂作品的角度去欣賞。畢竟若沒這樣的音樂作品，也難以配上這樣的舞蹈。另一首同樣收入在此張專輯，由方大同製作與作曲的〈蹦蹦〉也延續著復古嬉皮風格，值得一看。

▼吳建豪與方大同合作《蹦蹦》。（影片來源：YouTube UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂）

往早期一點找，也有許多經典佳作，像是〈Never Let You Go〉或是〈說愛就愛〉也是看來依舊帥氣滿點的歌曲。

▼吳建豪《說愛就愛》。（影片來源：YouTube UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂）

我對吳建豪的印象就從他F4時期開始，到他發行這上述一系列的作品。因為他帥氣不羈的外表以及精壯的身材，我一直以為他會是個有點跩跩，玩世不恭的人。但2016年，我有機會和吳建豪進行一次約2個小時的近身訪問，這才打破了我對他的印象。

▲吳建豪與傑米鹿。（圖／傑米鹿提供）

▲吳建豪與傑米鹿。（圖／傑米鹿提供）

吳建豪其實是個講話斯文溫柔的人，就像《這就是街舞2》中看到的一樣，他的說話語調是很溫暖輕柔的，不疾不徐。本人待人接物也非常客氣有禮，那天我進到訪問的會議室，吳建豪做的第一件事，是起身把唱片公司買的下午茶蛋糕給切了，然後請我跟攝影師吃。「什麼都可以聊，可以問。」他這樣說。

▲吳建豪。（圖／翻攝自吳建豪IG）

▲吳建豪橫跨各國的音樂工作經驗，造就他不同之處。（圖／翻攝自吳建豪IG）

橫跨美日韓台，與不同國籍的音樂&表演工作者工作，我們可以對比他和不同國家工作人員所產出的成果，來感受各國娛樂工業的工法與差異，倒也是一個極為有趣的觀察點。

除了舞蹈外，吳建豪其實也喜歡研究銀飾、藝術品、自己也會剪影片、做影像後製等等，和他表面形象截然不同，可以研究吳建豪的IG，會發現他很多讓人驚訝的一面！

傑米鹿

KPOP＆華語音樂的長期觀察人員，寫過近千篇流行音樂報導，訪問過近百位歌手，同時也是Youtuber。想了解更多可到粉絲團【傑米鹿】

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吳建豪, 這就是街舞, 安七炫

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